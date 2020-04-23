Yurt genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı coşkuyla kutlandı Yurt genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı coşkuyla kutlandı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için Ardahanlılar, saat 21.00'de tarihi Halilefendi köprüsü üzerinde İstiklal Marşı'nı söyledi.

Yurt genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı coşkuyla kutlandı

Tarihi köprüde İstiklal Marşı coşkusu

ARDAHAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için Ardahanlılar, saat 21.00'de tarihi Halilefendi köprüsü üzerinde İstiklal Marşı'nı söyledi.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dolayısıyla tüm Türkiye balkonlardan İstiklal Marşı'nı söyledi. Ardahan'da da bazı vatandaşlar balkonda istiklal marşını söylerken bir grup vatandaşta tarihi köprü üzerinde bir araya gelerek İstiklal marşını birlikte okudu. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in de katıldığı etkinlikte bir araya gelen Ardahanlılar sosyal mesafe kuralına uyarak birlikte istiklal marşını söyledi. Başkan Demir, yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyetini kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş savaşını veren, kurtuluş savaşı için kurulmuş olan dünyadaki tek meclis olan Büyük Millet Meclisinin tüm üyelerini saygıyla yad ediyoruz. Onlar o meclisi kurmayıp düzenli ordu için gerekli çalışmayı yapmasalardı bugün biz bu topraklarda olmayacaktık. Tıpkı 1920 öncesi gibi bu köprüde başka milletler olacaktı. Bizim geçmişimize bir borcumuz ve çocuklarımıza da ödevimiz var. Bugünlerde siyasi görüş gözetmeksizin Türkiye cumhuriyetini ilelebet sürdüreceğiz. Kazım Karabekir paşanın dediği gibi, 'Boğazlar boğazımız, Kars-Ardahan bel kemiğimizdir' buralar elde bulundurulmadıkça Anadolu'nun müdafaası zordur."

Corona virüsü salgını nedeniyle bu sene 23 Nisan törenleri sosyal mesafe kuralları gölgesinde ve çocuklar olmadan gerçekleştirildi.

Sakarya, 21.00'da tek ağızdan İstiklal Marşı

Tören alanına çevrilen sokakta onlarca vatandaş İstiklal Marşı okumak için cam ve balkonlara çıktı

Polis ekipleri de Emniyet binası önünde İstiklal Marşı okudu

SAKARYA - Sakarya'da saatler 21.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar ve Emniyet mensupları tek bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 31 şehirde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlamanın ilk günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelmesi üzerine Sakarya'da 23 Nisan meşalelerle kutlandı. Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Kesici Sokak bayraklarla süslenerek adeta bir tören alanına benzetildi. Tören alanına dönen sokakta, balkonlarına, camlarına ve sokağa çıkan onlarca vatandaş saat 21.00'da İstiklal Marşını okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Kutlama esnasında sokağa gelen polis ekipleri kutlamaların bitmesi sonrasında vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyararak evlerine gitmesini anons etti.

Çocuklar için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Melike Çakmak, "Mahallece böyle bir organizasyon yaptık, önemli olan çocuklarımızın eğlenmesiydi, mutluyuz. Mahallemizin birlik beraberlik içerisinde olmasıydı, bunu başardığımıza inanıyorum. Bu etkinliğe herkes katıldı, gayet güzel bir etkinlik oldu. Mahalle halkımız eğlendi, güzel bir moral oldu. Biz gerekli izini alarak sokağa çıktık ve sosyal mesafemizi koruyarak bunu gerçekleştirdik. Emniyetten iznimizi alarak bu şekilde hareket ettik" dedi.

Öte yandan, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurları, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü binası ve Asayiş Şube binası önünde görevlerini yaparken Saat 21.00 da tüm Türkiye ile birlikte İstiklal Marşını okudu.

Tekirdağ'da 23 Nisan'a özel muhteşem gece

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle görsel şölen düzenlendi. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde ise tüm vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile 100. Yıl Mahallesinde platform kurularak ışıklar eşliğinde görsel şölen düzenlendi. Cadde boyunca balkonlara çıkan vatandaşlarda pencere ve balkonlara Türk Bayrakları asarak, platform alanında 23 Nisan Çocuk Bayramına ilişkin çalan şarkılara eşlik etti. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle balkonlarda bekleyen tüm vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu.

Bütün balkonlardaki vatandaşların hep birlikte İstiklal Marşını okumasının ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel bir konuşma yaparak, "Bu güzel gecede Ramazan ayının ilk günü olan bu güzel gecede bide 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Allah'a hamdolsun Allah bu milleti hiçbir zaman üzmesin. Başımızda bir korona illeti var biliyorum hepiniz sıkıldınız. Esnaflarımız zor durumda olanlarımız var. Yevmiye ile çalışan kardeşlerimiz var. Tekirdağ Valiliği, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi olarak topyekün bir çalışma başlattık. Bu illeti de yeneceğimize inanıyorum" dedi.

Ağrı'da Balkonlarda İstiklal Marşı Coşkusu

AĞRI - Ağrı'da korona virüs nedeniyle bu yıl evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar aileleriyle birlikte balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları bu yıl evlerde gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı, 23 Nisan günü akşam saat 21: 00'da vatandaşları balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okumaya davet etti. İletişim Başkanlığı'nın yaptığı bu çağrıya kayıtsız kalmayan Ağrılı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte yağmurlu havaya rağmen balkonlara çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Bartın saat 21.00'de İstiklal Marşıyla inledi

TCG Kılıç Hücumbotuda kutlamalara katıldı

BARTIN - Bartın Amasra ilçesinde demirli halde bulunan TCG Kılıç Hücumbotu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında saat 21: 00'da hoparlörlerini İstiklal marşı için açtı.

Bartın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlar saat 21.00'i gösterdiğinde İstiklal Marşını söylemek için yerlerini aldı. Amasra ilçesinde de belediye hoparlörlerinden çalınan İstiklal Marşına Büyük Liman'da demirli halde bulunan TCG Kılıç Hücumbotu da eşlik etti. Hücumbotta görevli askeri personel saat 21.00'de geminin hoparlörlerinden İstiklal Marşı'nı çalarak kutlamalara ortak oldu. İstiklal Marşının okunmasının ardından Amasralılar kutlamalara balkon ışıklarını açıp, kapatarak devam etti

Kayseri'de 23 Nisan coşkusu

KAYSERİ - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kayseri'de coşkuyla kutlandı.

TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de coşkuyla kutlandı. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkşleyen Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında balkon ve pencerelere saat 21.00'de çıkan vatandaşlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Çocuklar ise ellerindeki Türk Bayraklarıyla etkinliklere eşlik etti. Balkon ve pencereler, vatandaşlar tarafından süslenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

ameraman:

Niğde'de balkonlarda 23 Nisan coşkusu

NİĞDE - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı sebebiyle Niğde'de vatandaşlar, saat 21.00'de balkonlara ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı evlerde kutlandı. 23 Nisan'ın bu yıl hiç alışık olunmadığı bir şekilde ama her zamanki heyecanla kutlanacağı belirten İletişim Başkanlığı, vatandaşların saat 21.00'de balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okuması için çağrıda bulunmuştu. Evlerini Türk Bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar, saat 21.00'i gösterdiğinde balkonlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından da balkonlardan ve pencerelerden şarkılar söylendi.

Niğde'de ise otomobillerine binen vatandaşlar Caddelerde korna çalarak bayramı kutladı.

Bursa tek yürek oldu

İnegöl'de 23 nisan coşkusu farklı kutlandı!

BURSA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100 yılı tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da evlerde kutlandı. Bursa'da sokağa çıkamayanlar evlerinde bayramı kutladılar. Bursalılar saat 21.00'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı söyleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladılar.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde şebboy caddesi ikamet eden vatandaşlar evlerin balkonlarından ve sokağa çıkan bazı vatandaşlar coşkulu bir şekilde istiklal marşını önce okudular ardından 100 yıl marşını her birlikte söylediler. Renkli görüntülerin oluştuğu cadde hep birlikte meşaller yakarak kutlamalara ayrı bir renk kattılar.

Mahalle halkı kendi aralarında kısa bir süre içerisinde böyle bir karar verdiklerini belirterek çok güzel oldu emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa sürede daha güzel bayramları tüm Türkiye halkı olarak kutlarız. Tabi biraz sokağa çıkma kısıtlamasını belki ihlal ettik ama biraz idare etsinler bu kadarına. Bir süre sonra sokağa çıkanlar evlerine geri dönerken geriye ise bu renkli görüntüler kaldı

Uşak'ta 23 Nisan coşkusu

İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu

UŞAK - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uşak'ta coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar balkonlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Uşak'ta vatandaşlar, korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden saat 21: 00'da ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı. Vatandaşlara polis ekiplerinin de eşlik etmesiyle ortaya renkli görüntüler çıkarken yoldan geçen araçlar ise konvoy halinde korna çalarak eşlik etti.

Coşkuyla kutlanan etkinlikten dolayı gurur duyduğunu ifade eden Zekeriya Şarbay, bayramların buruk geçmemesi için yaptıkları organizasyonda en fazla çocukların mutlu olduğunu dile getirdi.

Şanlıurfalılar İstiklal Marşını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte okudu

Şanlıurfalılar istiklal Marşına balkonlarından eşlik etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfalılar, korona virüsü nedeniyle meydanlarda kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını balkonlarından İstiklal Marşı okuyarak kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 21.00'da televizyon ve radyolardan canlı olarak verilen konuşmasının ardından okuduğu İstiklal Marşına binlerce kişi eşlik etti.

Şanlıurfalılar, korona virüsü salgını nedeniyle meydanlarda kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tüm Türkiye'de olduğu gibi balkonlarında istiklal Marşı okuyarak kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 21.00'da televizyon ve radyolardan da canlı olarak verilen konuşmasının hemen ardından okuduğu İstiklal Marşına, binlerce kişi eşlik etti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan sokaklar, İstiklal Marşı ile yankılandı. İstiklal Marşına görevli polisler de eşlik etti. Sokakları dolaşan motorize polis ekipleri, vatandaşlara korna çalarak eşlik ederken 7'den 70'e herkes Türk Bayrakları sallayarak bu coşkuyu yaşadı.

23 Nisan 100'üncü yılında balkonlardan kutlandı

Tüm vatandaşlar saat 21.00 itibariyle İstiklal Marşını okudu

Eskişehir balkonlara akın etti

ESKİŞEHİR - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde karşılayan Eskişehir halkı, balkonlarında hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu.

Korona virüs (Covid-19) salgını tüm dünyada etkisini devam ettirirken, Türkiye'de buruk bir güne neden oldu. Türk milleti için önemli günler arasında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, bu yıl sokağa çıkma kısıtlamasıyla evlerden kutlandı. Halk, balkon ve pencerelerini Türk bayrakları ile donatırken, bu coşkuyu dışarıya çıkamasa bile evlerinden yaşadı.

Tüm gün çeşitli kutlama etkinlikleriyle devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Çocuklar unutmayın, 21.00'da evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız" çağrısıyla Eskişehir'de 7'den 70'e herkes saat 21.00 itibariyle balkonlarına çıktı. Türk bayrakları ve balonlarla süslü balkonlarda aile fertleriyle çıkan insanlar, tüm kentle aynı anda İstiklal Marşını okudu. Duygu dolu anların yaşandığı dakikalarda, marşın okunması sonrası adeta alkış tufanı koptu.

"Çok büyük ve çok coşkulu bir duygu, çok mutlu oldum"

Duygularını dile getiren Mehmet Çıtak isimli bir vatandaş, "Aslında hazırlıksız yakalandık. Korona virüs nedeniyle pek hazırlık yapamadık. Sitemizin bahçesindeki çimlerimize 23 Nisan kutlu olsun yazdık. Yukarıdan çok güzel görünüyor. Onun yanında ışıklandırmalar yaparak komşularımızla seferber olduk. Hep birlikte coşkulu bir şekilde bayramımızı kutluyoruz. Çok büyük ve çok coşkulu bir duygu, çok mutlu oldum. 23 Nisan'ı bu sene 100. yılında kutladık, nice 100 yıllara" dedi.

Öte yandan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ta saat tam 21.00'da ailesi ile birlikte evlerinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşını okudu.

Denizli tek yürek oldu, İstiklal Marşı'nı söyledi

Denizli'nin kent meydanında ışıklar görsel şölen oluşturuldu

Başkan Zolan: "Bir yandan 23 Nisan'ı kutluyor diğer yandan Ramazan ayını idrak ediyoruz"

DENİZLİ - 23 Nisan saat 21.00'de tüm Türkiye İstiklal Marşı okuyalım çağrısı ile 81 ilde olduğu gibi Denizli'de de yanıt buldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda İstiklal Marşı okuyarak hemşehrilerinin coşkusuna ortak oldu. Etkinlikte yapılan ışık gösterileri ise görsel bir şölene dönüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunun milletçe yaşanması için yapılan "23 Nisan akşamı saat 21.00'de evlerimizden İstiklal Marşı okuyalım" çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de de yanıt buldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı ile 81 ilde uygulanan programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan televizyon kanallarında canlı olarak İstiklal Marşı okuyarak katıldı. Denizli'de de tüm vatandaşlar balkon ve pencerelerinden milli marşı okudu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da aynı saatte 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kentin simgesi dev cam horoz heykeli önünde İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'na eşlik eden Denizlililer ise pencere ve balkonlardan Başkan Zolan'ı alkış yağmuruna tuttu.

Kent meydanında görsel şölen oluştu

Türk bayraklarıyla donatılmış kent meydanında Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Başkan Zolan, tüm Türkiye ile birlikte Denizlililerin de 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yapılan ışık gösterileri ise görsel bir şölene dönüştü.

"Bir yandan 23 Nisan'ı kutluyor diğer yandan ramazan ayını idrak ediyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evde de kalsak coşkulu bir şekilde kutladıklarını söyledi. Başkan Zolan, "İnşallah hep birlikte daha iyiye daha güzele ilerleme noktasında Denizlideki vatandaşlarımızla birlikte el ele kol kola yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Milli ve manevi değerlere sımsıkı sahip çıkan Denizlili hemşehrilerime teşekkür ederim. Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimiz var. Bir yandan 23 Nisan'ı kutluyor diğer yandan ramazan ayını idrak ediyoruz. Bunlar bizim milli ve manevi değerlerimiz. İki güzellik bir araya geldi. Milli ve manevi değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Ben tekrar 23 Nisan Ulusla Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, herkesin ramazan ayını tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA