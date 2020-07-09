Yurt Dışı Türkler Öğretmen Akademisi dijital tanıtım programı gerçekleştirildi
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Yurt Dışı Türkler Öğretmen Akademisi dijital tanıtım programı gerçekleştirildi

Yurt Dışı Türkler Öğretmen Akademisi dijital tanıtım programı gerçekleştirildi Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, "Korona virüsü de bize gösterdi ki; biz bütün eğitimlerimizi bir platform üzerinden verebiliriz.

09.07.2020 17:40 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:47

Yurt Dışı Türkler Öğretmen Akademisi dijital tanıtım programı gerçekleştirildi

ANKARA - Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, "Korona virüsü de bize gösterdi ki; biz bütün eğitimlerimizi bir platform üzerinden verebiliriz. Biz önümüzdeki yıllarda, farklı alanlarda da bu platformu baz alarak eğitim süreci planlamayı düşünüyoruz. Online Akademimiz çok daha fazla öğretmenimize ulaşmamıza olanak sağlayacak" dedi.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), Yurt Dışı Türkler Öğretmen Akademisi'nin tanıtımı, iş birliği protokolü kapsamında yapılan çalışmaların kamuoyu ile paylaşımı amacıyla düzenlenen dijital tanıtım programı Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonunda gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında uyumlu bir çalışma sonucu yurt dışında bulunan 73 öğretmenle gerçekleştirilen meslek içi eğitim hizmeti hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "Milli sınırlar dışında var olma stratejilerini geliştirmek diye bir hedefi var ülkelerin. Bize bu duygu çok daha önceden verilmişti ama 21'inci yüzyılda bu çok daha öne çıktı. 2023 vizyonundaki en önemli hedeflerden biri de buydu. Dilinizi ve kültürünüzü yaşattığınız sürece varsanız. Aksi takdirde yok olma ve başka ülkedeyseniz asimile olma ihtimaliniz çok fazla. Bizim kültür ve gönül coğrafyamız dediğimiz coğrafya çok geniş ve 3 kıtaya yayılmış bir vaziyette. Milli Eğitim Bakanlığında başarılı olmadaki en büyük hedefimizin öğretmenler olduğunu her zaman vurguladık. Eğitimde kaliteyi arttırmak istiyorsanız bu öğretmenin kalitesinden geçiyor. İçinde bulunduğumuz bu pandemi, dünyada online eğitimin önemini ortaya çıkardı. Yurt dışında bulunan öğretmenlerimize daha güzel ulaşmak, onların mesleki gelişimlerinde katkıda bulunmak üzere, YTB ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü çok önemli çalışmalar yaptı" dedi.

Covid-19 sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok önemli bir görev üstlendiğinin altını çizen Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "MEB bu dönemi mükemmel bir şekilde tamamladı. İnşallah bu sürecin tamamlanmasına kadar da devam edecek. 9 ülkeden 73 öğretmenimizin bu eğitim programına katılması da çok anlamlı bir olay. Çok geniş bir coğrafyanın irtibatlarını bugün elektronik ortamda, çevrimiçi toplantıda bir araya geldik. Anlamlı ve önemli bir çalışma. Sonuçta gençliğimizi ve geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimize ne kadar katkı versek o kadar kıymetli. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız, bugün 6 milyona yaklaşan diasporamız için önemli hizmetler üretiyor. Belki de yarım milyarı aşan bir dünya nüfusunun içinden bir kısmıyla; soydaş, dindaş, dildaş ama bir şekilde gönüldaş ve yoldaş olarak gördüğümüz büyük bir milletler topluluğuna da hizmet üretmeye çalışıyor. Öğretmenlerimizin yapacağı çalışmalar ve katkılar gerçekten çok önemli. Sadece Türkiye merkezli olarak görülmemesi gerekir. Türkçe gerçekten çok önemli. Bugün belki Ankara'daki vatandaşımızdan çok daha iyi Balkanlarda, Orta Asya'da Türkçeyi kullanan insanlar bulunmakta. Dolayısıyla dünyanın en zengin dillerinden olan Türkçe'nin muhafazası bütün medeniyetlerin kodlarını taşıyan bütün ülkelere ait" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen program kapsamında açılış konuşmalarını gerçekleştiren YTB Başkanı Abdullah Eren, "YTB olarak hedefimiz, kültür diplomasisi alanında Türkiye'nin öncüsü olan kurumlarla yakın çalışmak. Bu minvalde yaptığımız çalışmalarda kısa, orta ve uzun vadeli eğitim programlarını önceliyoruz. Geçtiğimiz yıl YTB olarak soydaş coğrafyalarda orta ve uzun vadeli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik programlar formatlarken MEB'in ilgili Genel Müdürlüğünün çok ciddi çalışmaları oldu. 150'den fazla öğretmenimizi Türkiye'ye getirerek hizmet içi eğitim verdik. Korona virüsü de bize gösterdi ki biz bütün eğitimlerimizi bir platform üzerinden verebiliriz. Biz önümüzdeki yıllarda, farklı alanlarda da bu platformu baz alarak eğitim süreci planlamayı düşünüyoruz. Online Akademimiz çok daha fazla öğretmenimize ulaşmamıza olanak sağlayacak" ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'nda sosyal mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilen toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve YTB Başkanı Abdullah Eren'in yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da katıldı.

Yurt Dışı Türkler Öğretmen Akademisi dijital tanıtım programı gerçekleştirildi

Kaynak: İHA

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