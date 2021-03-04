Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

11 askerimizin şehit olduğu kazayla ilgili ilk uzman yorumu! Helikopter neden düştü?

Bingöl'den havalanan askeri helikopter Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzereyken kaza kırıma uğradı. 10 askerimizin ve 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu kazada, evlatlarımızın kimlikleri belli oluyor.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Aralarında 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLUYOR

11 askerin şehit olduğu 2 askerin de yaralandığı helikopter kazasında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

AMASYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kimliği belli olan diğer şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Gül'ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.