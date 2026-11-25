ANKARA Sebze ve Meyve Hali'nde baskı ve tehditle 'Nitelikli yağma' suçunu işlediğini belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki Ankara Sebze ve Meyve Hali'nde bir grubun iş yeri sahiplerine yönelik baskı ve tehditte bulunduğu ve 'Nitelikli yağma' suçunu işlediğini belirledi. Şüphelilerin bu şekilde haksız kazanç elde etmeye çalıştığı, sevkiyata gelen araçlara yönelik korsan otoparkçılık yönetimiyle baskı sağladığı ve kanunsuz ücret talep ettiği tespit edildi. Şafak vakti sebze ve meyve halinde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Bazı iş yerlerinde yapılan aramada 7 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 sallama tabir edilen kesici alet, 170 çeşitli çap ve kalibrede mermi ele geçirildi. Yaklaşık 300 kişinin yapılan GBT sorgusunda ise aranan 1 kişi gözaltına alındı. Ayrıca hacizli yakalamalı olduğu belirlenen 1 araca el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı