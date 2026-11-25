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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı Deniz Gül'ün attığı golle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların tarihi galibiyeti başta İngiltere olmak üzere dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Özellikle Deniz Gül'ün burnuna aldığı darbeye rağmen kaydettiği gol, yabancı basının manşetlerini süsledi.

BBC: ASTON VILLA'YA DARBE VURDU

" Galatasaray, Aston Villa'nın ilk sekize girme hedeflerine darbe vurdu. Oyuna sonradan giren Deniz Gül, maçın bitimine 13 dakika kala kafa vuruşuyla Villa'nın direncini kırdı ve maçtaki ilk isabetli şutla golü buldu."

THE GUARDIAN: BURUNLARI KANAMIŞ HALDE DÖNDÜLER

"Aston Villa'nın bu sene içinde İstanbul'a yaptığı üçüncü seyahatti, ancak bu sefer başka duygularla ayrıldılar. Avrupa Ligi zaferinin yaşandığı Beşiktaş Park'ta veya Ocak'ta Fenerbahçe maçında yaşadıklarının aksine, bu kez İstanbul'dan burunları kanamış halde geri döndüler."

THE TELEGRAPH: TÜRKİYE'DE DAĞILDI

"Zor günler geçiren Aston Villa, Türkiye'de dağıldı. Aston Villa, evinde Fenerbahçe'ye altı gol atmış olsa da, Türk takımlarıyla oynanan deplasman maçları bambaşka bir olaya dönüşebiliyor. Liverpool da Şampiyonlar Ligi’nde bunu tecrübe etmişti."

ASTON VILLA: ELİ BOŞ DÖNDÜLER

"Coşkulu taraftar desteğini arkasına alan Okan Buruk'un adamları galibiyete ulaşarak, Aston Villa'ya iki yılı aşkın bir süredir ilk kez Avrupa kupalarında üst üste mağlubiyet yaşattı. Unai Emery'nin öğrencileri İstanbul'a başarılı bir dönüş yapamadı, Birmingham'a eli boş döndüler."

INDEPENDENT: BÜYÜK DARBE ALDI

"Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a yenilerek büyük bir darbe aldı. Deniz Gül'ün kafa vuruşuyla mağlup olan Aston Villa için hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir akşam oldu."

DAILY MIRROR: İSTANBUL'DA SUYA DÜŞTÜ

"Aston Villa, bir başka Türk takımı Fenerbahçe'yi birkaç hafta önce 6-0 mağlup etmişti, ancak Galatasaray deplasmanında aynı başarıyı tekrarlayamadı. Villa, Unai Emery yönetiminde Avrupa'da üst üste iki lig maçını kaybetmemişti, ancak bu rekor İstanbul'da suya düştü."

THE SUN: GALİBİYETİ DENİZ GÜL'E BORÇLU

"Galatasaray, çekişmeli Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Aston Villa'yı mağlup edebilmesini cesur Deniz Gül'e borçlu. Gül'ün maçın sonlarında attığı ve burnunun kanamasına neden olan kafa golü, maçın skorunu tayin etti."

AFP: ASIL YARALANAN ASTON VILLA'YDI

"Galatasaray, Aston Villa'ya Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci yenilgisini yaşattı ve kanlar içinde kalan Deniz Gül golüyle galibiyeti getirdi. Gül'ün yaralı yüzüne bandaj yapılması gerekti ama Avrupa'daki hedefleri darbe alan ve asıl yaralanan Aston Villa'ydı."

RECORD: ÇOK KAN VARDI AMA KUTLAMALARI DURDURMADI

"Deniz Gül'ün Galatasaray formasıyla attığı ilk gol oldukça kanlıydı. Aston Villa'ya karşı alınan galibiyette takımının tek golünü kaydeden eski Porto forveti golü attığı sırada burnuna aldığı tekme ile olay daha da unutulmaz hale geldi. Çok kan vardı, ama bu bile kutlamaları durdurmadı."

WIN SPORTS: MAÇIN EN ÇARPICI ANI

Galatasaray, Davinson Sanchez'in yıldızlaştığı maçta Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı mağlup etti. 'Aslanlar'ın zaferi Deniz Gül'ün tek golüyle perçinlendi. Maçın en çarpıcı anı ise kafa vuruşunu yaparken yediği tekme sonucu burnundan kan gelmesiydi.

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