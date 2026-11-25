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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup eden Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, yaptığı iki şık asistle geceye damgasını vurdu. Genç yıldızın performansının ardından teknik direktör Jose Mourinho'ya yönelik binlerce yorum yapıldı.

ARDA GÜLER MAÇIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını PSV, Ivan Perisic'in penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Arda Güler'in şık asistinde Federico Valverde ile beraberliği yakalayan Real Madrid, Jude Bellingham'ın golüyle 2-1 öne geçti.

Mücadelenin 64. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan milli futbolcu, Kylian Mbappe'ye yaptığı asistle skoru 3-1'e taşıyan golün hazırlayıcısı oldu. Mbappe ve Vinicius Junior'ın golleriyle karşılaşmayı 5-1 kazanan İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 5 yaptı.

MOURINHO'YA BİNLERCE MESAJ

Arda Güler'in ortaya koyduğu performansın ardından futbolseverler, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yönelik binlerce yorum yaptı. Milli futbolcunun maç ayırt edilmeksizin ilk 11'de sahaya çıkması gerektiğini savunan futbolseverler, Mourinho'nun Arda'yı sürekli oynatması gerektiğini dile getirdi.

TAKIMIN BEYNİ ARDA GÜLER

Genç futbolcunun oyun görüşüne ve hücum organizasyonlarındaki etkisine dikkat çeken futbolseverler, Arda Güler'in Real Madrid'in beyni olduğunu savundu. Milli yıldızın iki asistle tamamladığı karşılaşmanın ardından Mourinho'nun kadro tercihleri yeniden tartışılmaya başlandı.

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