YTB Başkanı Eren, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırının kurbanlarını andı Açıklaması

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, geçen sene Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırıyı kınayarak "Irkçılığa 'Yeter artık' demeye devam etmemiz lazım." dedi.

Eren, Kızılay meydanında YTB tarafından Hanau katliamını anmak amacıyla açılan stantta basın açıklaması yaptı.

Almanya'nın Hanau kentinde geçen sene bugün düzenlenen ırkçı saldırıda aralarında 4 Türk vatandaşının bulunduğunu 9 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Eren, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ve ailelerinin yanında olduğumuzu göstermek üzere Hanau'ya gitmiştik. Vatandaşlar ve STK'ler tarafından organize edilen 15 bin kişinin katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirmiştik." diye konuştu.

Eren, cenazelerin bir kısmının Almanya'da, diğerlerinin ise Çorum ve Ağrı'da defnedildiğini hatırlatarak "Bugün burada, gerçekleşen ırkçı saldırıyı anmak üzere toplandık." dedi.

"Maalesef Avrupa'nın birçok farklı ülkesinde ırkçı motifli saldırıların yıldan yıla arttığını görüyoruz"

Ankara'da Kızılay Meydanı'nda, İstanbul'da ise İstiklal Caddesi'nde stantlar açtıklarını bildiren Eren, "Hanau'yu anmak, bu konuya ilişkin farkındalığı artırmak, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına olan farkındalığını artırmak için böyle bir çalışma içerisine girdik." dedi.

Eren, şunları kaydetti:

"Maalesef Avrupa'nın birçok farklı ülkesinde ırkçı motifli saldırıların yıldan yıla arttığını görüyoruz. Aslında bu sene Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 60. yılındayız. 60 yıldır Avrupa'daki millet varlığımız çok farklı alanlarda Batı Avrupa ülkelerine katkı sağlıyor fakat öte yandan, Avrupa'nın farklı ülkelerinde aşırı sağın ve popülizmin yükseldiğini görüyoruz."

Almanya Federal Meclisi'nin yaptığı bir araştırmada geçen sene 900'den fazla ırkçı motifli saldırı gerçekleştiğine dikkati çeken Eren, YTB olarak son 3 yıldır çıkarılan "Saldırı Raporları" ile Avrupa'da saldırıya uğrayan vatandaşlara yönelik çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Eren, yaptıkları son çalışma ile geçen sene Türk vatandaşları veya kurumlarına yönelik yaklaşık 400 saldırı olduğunu aktararak bu saldırıların 270'inin Almanya'da gerçekleştiğini belirtti.

Alman İçişleri Bakanlığının raporlarında da bu durumun ortaya çıkarıldığını ifade eden Eren, şöyle devam etti:

"Güvenlik güçleri içerisinde yaklaşık 400, askerler içerisinde ise 1000'den fazla kişinin aşırı sağ ve ırkçı motifli örgütlerle irtibatı olduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda son yıllarda adeta domino etkisi yaratacak şekilde hem siyasette hem bürokraside Müslümanların aleyhine birtakım uygulamaların başladığını biliyoruz. Bu konuları da yakından takip ediyoruz."

Eren, yakın zamanda Fransa'da yayımlanan karikatürlere tepki gösteren 10 yaşında 3'ü Türk 4 çocuğun gözaltına alındığını ve 12 saat tutulduklarını hatırlattı.

"Hanau saldırısı Alman siyasetçilerde infial oluşturdu"

Almanya'da bir camiye 150 polisin sabah vakti baskın yaptığına değinen Eren, Alman toplumunda da yapılan bu saldırılara yönelik infial oluştuğunu dile getirdi.

Eren, şöyle konuştu:

"Başta Şansölye Merkel ve Alman siyasetçilerde büyük bir infial oluştu. Aileleri ziyaret ettiler ve acılarını paylaştılar. Bu anlamda orada saldırıya ilişkin ciddi bir farkındalık olduğunu söyleyebiliriz. Irkçılık ve diğerine tahammülsüzlük sadece Avrupa'da değil dünyanın farklı ülkelerinde de görülen bir sorun. Güney Asya'dan Afrika'ya kadar farklı bölgelerde ırkçılığın arttığını görüyoruz maalesef. Biz de bu anlamda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın haklarını korumak üzere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak çalışmalar yürütüyoruz."

Eren, "Umut ediyoruz ki Hanau saldırısı son olur" diyerek daha önce yaşanan ve Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği Solingen ve NSU katliamlarını hatırlattı.

İlgili ülke makamlarının bu konularda hassas olması gerektiği vurgulayan Eren, ırkçılığa karşı yapılan araştırmaların üstünün kapatılmaması gerektiğini ifade etti.

Eren, "Hanau katliamını gerçekleştiren saldırgan intihar etti. Yalnız kurt olarak nitelendirildi. Katilin bağlantılarının araştırılıp araştırılmadığından kurbanların aileleri emin değil." diye konuştu.

Ailelerin saldırıya ilişkin açtığı bireysel davalar olduğunu ve bu davalarda sonuna kadar gidilmesi gerektiğini dile getiren Eren, "Türkiye Cumhuriyeti'nin diaspora kurumu olarak biz de vatandaşlarımızın sonuna kadar yanındayız." dedi.

"Yeter artık" demeye devam etmemiz lazım

Eren, sözleri şöyle sürdürdü:

"Hem Ankara Kızılay'da hem de İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bu çalışmayı yapmamızın sebebi Türkiye'deki vatandaşlarımızın yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarıyla daha yakından ilgilenmesidir. En azından bir farkındalık oluşmasını istiyoruz. Geçen sene bu saldırı olduğunda derbi maçlarında takımlarımız "Yeter artık" yazan pankartlarla sahaya çıkmıştı. "Yeter artık" demeye devam etmemiz lazım."

Hanau katliamına ilişkin kurulan stantta vatandaşlar anma defterine duygularını ve ırkçılığa yönelik düşüncelerini yazdı.

Bu deftere duygu ve düşüncelerini aktaran Eren, Hanau kurbanları için açılan standa karanfil bırakmasının ardından alandan ayrıldı.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem