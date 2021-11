Young Dolph kimdir? Young Dolph hayatı ve kariyeri? Young Dolph nasıl öldü?

Ünlü şarkıcı Young Dolph'ın ölümü gündemi meşgul ederken, Young Dolph kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Young Dolph Magazin gündeminde ani ölümüyle merak konusu oldu. İşte Young Dolph hakkında merak edilen Young Dolph kimdir, Young Dolph hayatı ve ölümü gibi konuların detayları…

YOUNG DOLPH KİMDİR?

Adolph Robert Thornton Jr., 27 Temmuz 1985'te Chicago'da doğdu. 2 yaşındayken ailesi Memphis, Tennessee'ye taşındı. İki kız kardeşi ve iki erkek kardeşi vardı ve rapçi Juice Wrld ile kuzendi. Çoğunlukla büyükannesi tarafından büyütülen Dolph'un ebeveynleri, kokain kırma bağımlılığı yaşadı ve onları çocukken yalnızca birkaç haftada bir görebilirdi. Dolph, Güney Memphis'te bulunduğu toplulukta akranlarının birçoğunun ebeveynlerinin yaşadığı sorunlar nedeniyle büyükanneleri tarafından büyütüldüğünü söyledi. Büyükannesi genellikle Dolph'un arkadaşlarının evlerini ziyaret etmesine izin vermezdi ama ara sıra evsiz arkadaşlarının aile ile kalmasına izin verirdi. Dolph bir genç olarak Hamilton Lisesi'ne gitti.

YOUNG DOLPH KARİYERİ

2008'de Young Dolph ilk mixtape Paper Route Campaign'i yayınladı. İki yıl sonra, büyük bir plak şirketiyle bağlantısı olmayan bağımsız bir plak şirketi olan Paper Route Empire'ı 2010'da resmen kurdu ve ardından aynı yıl Welcome 2 Dolph World'ü piyasaya sürdü. 2011'de High Class Street Music ve High Class Sokak Müziği Bölüm 2 mixtape'lerinin piyasaya sürülmesiyle, Dolph kendi rap akışını geliştirmeye başladı ve Memphis rapçileri Three 6 Mafia ve 8Ball & MJG'ye benzer bir tarzdan uzaklaşarak açıklanan kişisel bir tarza geçti. Dolph'un artan popülaritesi ile, Memphis rapçisi Yo Gotti, Ağustos 2014'te Epic Records'a bağlı Gotti's Collective Music Group etiketiyle ona bir rekor anlaşmasını uzattı, ancak Dolph bağımsız kalmayı tercih ederek reddetti.

2016 yılında Young Dolph, O.T.'de yer aldı. Genasis'in hit çift platin teklisi "Cut It". O yılın ilerleyen saatlerinde, bağımsız Paper Route Empire etiketi altında ilk albümü King of Memphis'i çıkardı ve Billboard 200'de 49. sıraya kadar yükseldi. Yo Gotti ve Gotti'ye bağlı Blac Youngsta da dahil olmak üzere diğer Memphis rapçileri albümün başlığına gücendiler ve Youngsta, Young Dolph'u Memphis'te bulmaya çalışan silahlı bir gruba liderlik etti ve yanıt olarak "SHAKE SUM (Young Dolph Diss)" adlı bir diss parçası yayınladı. Ertesi yıl, Dolph Yo Gotti'ye karşı "Play Wit Yo' Bitch" başlıklı bir diss parçası yayınladı ve Gotti'nin bir yanıt şarkısı yayınlamasını istedi. İki hafta sonra, Şubat 2017'de Dolph, "Play Wit Yo' Bitch" için bir müzik videosu yayınladı ve ertesi gün, Young'ın aracı Charlotte, North Carolina'da Central Intercollegiate Athletic'teki bir performans için şehirdeyken silah seslerinin hedefi oldu. Arabasının 100'den fazla kez vurulduğu ancak kurşun geçirmez panellerle donatıldığı bildirildi. Vurulmanın ardından Blac Youngsta ve diğer iki adam tutuklandı, ancak daha sonra delil yetersizliği nedeniyle suçlamalar düştü. Young Dolph, ikinci stüdyo albümü Bulletproof'u tanıtmak için çekimden gelen reklamı kullandı. Aynı yılın Eylül ayında, Dolph birden çok kez vuruldu ve Şubat 2018'de, bu önceki olaya atıfta bulunarak genişletilmiş Niggas Get Shot Everyday oyununu yayınladı.

2018'de Young Dolph ve Key Glock, Hot R&B/Hip-Hop Songs listesinde 47 numaraya kadar yükselen "Major" single'ını yayınladı. Temmuz 2019'da Dolph, Key Glock ile tekrar işbirliği yaptı ve bu kez Farrelly kardeşlerin filmi Dumb and Dumber'ın adını taklit eden Dum and Dummer adlı ilk ortak albümünü yayınladı. Albüm, Billboard 200'de sekiz numaraya kadar çıkarak sanatçıların her birine ilk 10 albümlerini kazandırdı. Albümün yapımcılığını, şarkılarında çeşitli ritim tarzları kullanan BandPlay üstlendi.

YOUNG DOLPH HAYATI

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki COVID-19 pandemisi sırasında Dolph, küresel durumu vurgulamak ve ele almak için cerrahi maske takan bireyleri öne çıkarmak için tek "Sunshine"ı yayınladı ve önceki yayınların düzenlenmiş albüm kapaklarını yayın hizmetlerinde yayınladı.

Dolph'un yedinci albümü Rich Slave, 14 Ağustos 2020'de piyasaya çıktı. Albümden önce Megan Thee Stallion'ın yer aldığı "Blue Diamonds", "RNB" ve "Death Row" single'ları geldi. Dolph, albümün başlığını "Bu ülkede Siyah olmanın gerçeği" diyerek açıkladı. Rich Slave, Dolph'un Billboard 200'de 4. sıraya kadar yükselerek listelerde en yüksekte yer alan albümü oldu.

Thornton, 26 Eylül 2017'de Los Angeles, Hollywood'daki bir perakende mağazasının dışında vuruldu. Hastanede durumu kritik olarak listelendi, ancak birkaç saat içinde doktorlar hayatta kalmasının beklendiğini söyledi. Üç kurşun yarasının iyileşmesi için hastanede iki hafta geçirdi. Çekimden kısa bir süre sonra, Yo Gotti başlangıçta çekimle ilgili olarak ilgi çeken bir kişi olarak adlandırıldı. Yo Gotti daha sonra aklandı; bu arada arkadaşı Corey McClendon cinayete teşebbüsten tutuklandı, ancak ertesi gün hiçbir suçlama olmadan serbest bırakıldı.

YOUNG DOLPH NASIL ÖLDÜ?

17 Kasım 2021'de Thornton, Memphis'te sık sık gittiği yerel bir dükkandan annesi için kurabiye alırken vurularak öldürüldü; polis, kimliği belirsiz bir silahlı kişinin mağazaya girip iki kez ateş ettiğini söyledi. Thornton'ın ölümünün gerçekleştiği yeri saatlerce yüzlerce kişi doldurdu ve polis, soruşturma sırasında kişilerin bölgeye girmesini engellemek zorunda kaldı. Tennessee House Temsilcisi Londra Lamar ve Memphis meclis üyesi JB Smiley, sivil kargaşa ve şiddeti önlemek için Memphis'te sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısında bulunarak tepki gösterdi.

