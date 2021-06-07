Yorgunluk sözleri 2021: Yorgunluk ile ilgili sözler, Duygusal yorgunluk sözleri! Yorgunlukla ilgili sözler nelerdir?

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YORGUNLUK NE DEMEK? TDK'YA GÖRE YORGUNLUK NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre yorgunluk "Çalışma vb. sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması, bitaplık." anlamına gelmektedir.

YORGUNLUK SÖZLERİ 2021

- Hayat çok kısa diyorlar ama ben bu kısa hayatta çok yoruldum.

- O kadar yorgunum ki, kalbim müsait bir yerde dursa da dinlensem.

- Bazen insan sadece yorgun oluyor. Ne küs, ne yalnız, ne de aşık. (Cemal Süreya)

- Sahte sevgilerden, gözlerinin içine bakarak seni seviyorum diyen sahte sözlerden ve ikiyüzlü beş para etmez insanlardan yoruldum.

- Ey hayat! O kadar yorgunum ki; susupta ağlayasım, ölüpte dinlenesim var.

- Mavi gökyüzünü kaybetmiş bir kuş misali üzgün, yorgun ve de kırgınım hayata.

- Hiç bir şey yapmasan da yorulabiliyor insan, düşündükleri ağır geliyor mesela.

- Bizi yoran şartların ağırlığı değil, halden anlamayan insanların sağırlığıdır.

- Bu gündelik bir yorgunluk değil, hayat yorgunluğuydu.

- Öyle yorgun oluyor ki insan bazen. Olması gereken insan olmadığı için, sanki tüm insanlığa ihanet ediyormuş gibi kendini yalnız hissediyorsun.

- Kalbi yorgun olanın dili keskin olurmuş. Ya kalbi yorgunun yanında olmayacaksın ya da yanında olduğunun kalbini yormayacaksın.

- Bazen ne kadar yorgun oluyor insan. Tükenmiş, bezmiş, hayatın hangi durağı burası? Kelimeler yetersiz, zaman anlamsız.

- Sevgili Dost; Yorgun, bitkin ve çaresizim. Uzat o pamuktan da yumuşak, gülden de narin ellerini. Dokun sıkıntılarıma, tuz buz olsunlar.

- Gönül yorgun düştüğünde; yürek dilsiz kalır.

- İnsanları yorgun kılan hayat değil, taşıdığı maskelerdir. (W. Shakespeare)

- Gönül yorgun düştüğü zaman yürek sessiz kalır.

- Gönlüm yorgun, ben yorgun, oturduk iki yorgun gecenin sessizliğinde yorgun düşüncelere daldık. Hayaller yorgun, anılar yorgun, yarınlar yorgun.

Yorgunluk sözleri

YORGUNLUKLA İLGİLİ SÖZLER NELERDİR?

- Ve bazen sadece; yorgun oluyor insan. Ne küs, ne yalnız ne de aşık! (Cemal Süreya)

Artık beklentilerimi dile getirmekten yoruldum. Daha az hayal kuruyor, daha az hayal kırıklığı yaşıyorum.

- O kadar yorgunum ki, kalbim müsait bir yerde dursa da dinlensem.

- İnsan hayattan yorulduğunu zanneder ama insan en çok kendinden yorulur.

- İçim, kendimden yorgun benim. (Birhan Keskin)

- Gökyüzünü kaybetmiş bir kuş gibi üzgün, yorgun ve de kırgınım hayata.

- Zaman kısa ben yorgunum, yol uzun. (Abdurrahim Karakoç)

- İnsan bazen en çok kendinden yorulur.

- İç yorgunluğu yaşıyorum. İçim yorulmuş abi. Boş insanların peşinde koşmaktan, bacaklarımdan daha çok kalbim yorulmuş.

- Arkamdan öldü demeyin yoruldu gitti dersiniz.

- Boşuna yorulma gönül, sadece sevmek yetmiyor. (Özdemir Asaf)

- Artık herhangi bir hayale kucak açamayacak kadar yorgunum.

- Hayat yorgunluğu beni zafer kazanma hevesine düşürdü. (Milan Kundera)

- Boşuna uğraşma kalbim, sadece sevmek yetmeyebiliyor çoğu zaman.

- O kadar yorgunum ki, kalbim müsait bir yerde dursa da dinlensem.

- Yorgunluğun geçmesi için bir gece yeter insana. (Megnet Zurner)

- Sandığınızdan daha yorgunum. Benim hayatım 2 bölümden oluşuyor; sizin bildikleriniz ve sadece benim çektiğim acılar olmak üzere.

- Yorgunum ve bu yorgunluk biraz yatayım geçsin modunda değil. Ya bırak artık, uğraşma modunda. İçindeki o merhameti, acıma, kıyamama duygusunu, masumluğu öldürdüler zaten neden uğraşasın ki...

- Birisi olacaksa; geçmişimi merak ederek değil geleceğimi hayal ederek gelsin. Korkaklarla yürüdüğüm yolda tek kalmaktan yoruldum.

DUYGUSAL YORGUNLUK SÖZLERİ

- Aslında hayat insanı yormaz, insanı yoran insanı kendisi ve başka insanlardır.

- İyi miyim, değil miyim bilmiyorum ama ruhumun yorgun olduğu kesin.

- Gidersen dönme! Sende yol, bende kalp yorgunluğu olur. (Mustafa Şahin)

- Ben yoruldum hayat gelme üstüme, diz çöktüm dünyanın namert yüzüne, gözümden gönlümden düşen düşene, bu öksüz başıma gözdağı verme.

- Şu anda çekilmez bir haldeyim. Yorgunum, uykusuz, hüzünlüyüm. Sanki bir şey beni engelliyor ve özgürleşemiyorum. (Franz Kafka)

- Ey hayat! O kadar yorgunum ki; susup da ağlayasım, ölüp de dinlenesim var.

- Yorgunluk sadece bedende olmaz. En çok da yürekte, hayallerde ve umutlarda olur. (La Edri)

- Hayattan öyle bıktım ki tarifi yok artık. Yoruldum artık yalandan tebessüm etmekten.

- Sen gittikten sonra da benim kalbim yoruldu ve uzun bir süre de tekledi hep ama ben yine de ne senden ne de seni sevmekten vazgeçtim.



- Boşuna yorulma gönül, sadece sevmek yetmiyor. (Özdemir Asaf)

- Artık herhangi bir hayale kucak açamayacak kadar yorgun ve bıkkınım!

- Bazen öyle yorgun oluyor ki insan, kirpiğinden bile düşmeye üşeniyor acısı.

- Güzelleşip bir sevginin göğsüne yatmak biraz. Biraz yorgun, biraz korkak, bir insan sevmek biraz.

- Yorgunum. Ve hiç kimseyi anlayacak takatim yok. Bir çocuk kadar beklentili, bir ihtiyar kadar suskunum şu sıralar.

- İnsan yorgunluktan ibarettir. Gelir, yorulur ve gider. (İbrahim Tenekeci)

Yorgunluk ile ilgili sözler

YORGUNLUK İLE İLGİLİ SÖZLER

- İnsan bazen en çok kendinden yorulur.

- Yoruldum artık böyle yaşamaktan, hep dert kederle uğraşmaktan yoruldum.

- Eğer başkasının hayatını yaşamaya çalışırsan yorulursun, üzülürsün, hayal kırıklığına uğrarsın.

- Yorgunum. Ve hiç kimseyi anlayacak takatim yok. Bir çocuk kadar beklentili, bir ihtiyar kadar suskunum şu sıralar.

- İnsan bazen bir başkasının düşündüğünden ya da davrandığından çok daha fazla da kendi hareketlerinden ve hislerinden yorulur çünkü hislerini kaldıramamak demek aslında yorgunluğun temel sebebi demektir.

- Neden yorgunsun sorusuna cevap aramaktan ve bunu sormasınlar diye gülümsemekten yoruldum. (Cemal Süreya)

- Yorgunsun. Anlatmaktan değil, susmaktan. Yaşamaktan değil, yaşamamaktan. O kadar yorgunsun işte.

- Kırgınlık yorgunluk olur da yılgınlık olmasın vesselam.

- Bizi yoran şartların ağırlığı değil, halden anlamayan insanların sağırlığıdır.

- Gün gelecek bu günler de geçecek, biz o gün geldiğinde ziyadesiyle yorulmuş bir o kadar her şeye alışmış olacağız.

- Ne üzgünüm ne de kırgınım. Yorgunum sadece. Kendime bile tahammül edemezken nasıl katlanayım kendini bilmezlere.

- Gönül yorgunluğu bu, öyle ayaklarını uzatıp dinlenince geçmiyor güzelim.

- Yalnızlığı sevdirdiler, yorulduk insanlardan.

- İyi miyim, değil miyim bilmiyorum ama ruhumun yorgun olduğu kesin.

- Bugün yalnızca telaş, yorgunluk ve yokluğun var. (Franz Kafka)

- Gitmek gerekir bazen. Fazla yormadan daha çok bıktırmadan. Eğer vaktiyse ardına bile dönüp bakmadan. (Can Yücel)

- Mutsuz bir insan değilim sadece üstümde haklı bir kırgınlık yorgunluk var, geri kalan her şeye şükürler olsun.

- Hayatımda bir şeyler değişmiyor ve bu beni kahrediyor. Ey hayat yordun beni.