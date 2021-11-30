MİSS Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile yemek yiyen o dönemki sevgilisi Kerem Kamışlı'yı 'Sen nasıl bizim aramıza girersin, bitmemiş ilişkiye müdahale edersin, seni bulurum, peşini bırakmam, seni bitiririm' diyerek denize attığı iddiasıyla hakkında 4 ayrı suçtan 34 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan iş insanı Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Yiğit Marcus Aral katılmadı. Müşteki Kerem Kamışlı'nın da yer almadığı duruşmada müşteki avukatları Rezan Epözdemir ve Yiğit Gökçehan Koçoğlu hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatı Özcan İmaş da yer aldı.

SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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