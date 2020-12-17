Yerli malı haftası şiirleri: Yerli malı ile ilgili şiirler, en güzel yerli malı haftası şiirleri ve sözleri, yerli malı yurdun malı şiiri!

12-18 Aralık tarihleri arasında ülkemizde tüm okullarda kutlanan haftaya yerli malı haftası denir. Yerli malı haftası ile ilgili şiirler merak ediliyor. Peki en güzel yerli malı şiirleri nelerdir, yerli malı ile ilgili şiirler ve sözler, yerli malı haftası şiirleri!

Yerli malı haftası denilince akla gelen ilk şiir yerli malı yurdun malı şiiridir. Peki yerli malı haftası şiirleri nelerdir, en güzel yerli malı şiirleri ve sözleri, yerli malı haftası ile ilgili güzel şiirler nelerdir? Tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YERLİ MALI NEDİR? YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası), 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.

I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

Okullarda 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.

YERLİ MALI HAFTASI İLE İLGİLİ ŞİİRLER

YERLİ MALI ŞİİRİ

Madenler kaynıyor, emek pişiyor

Fabrikalar çatır,çatır işliyor

Yurdunu sevene görev düşüyor

......... Milletimin emeğidir teridir

.........Herkes yerli malı üretip, yemelidir

Bu toprağı didik,didik eşerek

Emek verip terimizi dökerek

Ekin,tütün,pamuk,haşhaş, ekerek

.........Milletimin emeğidir teridir

........Herkes yerli malı üretip yemelidir

Sivas,Ladik,Isparta dır halımız

Sığır,manda,koyun,keçi malımız

Üretmekten kaçmaz insanlarımız

.........Milletimin emeğidir teridir

.........Herkes yerli malı üretip, yemelidir

İpliğimiz,kumaşımız,bezimiz

Çalışmalı yaşlımız ve gencimiz

Anamız,bacımız,kızımız,gelinimiz

..........Milletimin emeğidir teridir

..........Herkes yerli malı üretip yemelidir

Yerli malı kullan yurtta kalsın paramız

Bu geri kalmışlıktan böyle kurtulmalıyız

Bizden ilgi bekliyor maden ocaklarımız

..........Milletimin emeğidir teridir

..........Herkes yerli malı üretip yemelidir

İlmik atsın kızlarımız halı başında

Dağda çobanımız olsun malı başında

Köylü bahçesinde beli başında

.........Milletimin emeğidir teridir

.........Herkes yerli malı üretip yemelidir

Teknoloji alıp geliştirilsin

Her cins mala bir standart verilsin

Hak edene hakkı hemen verilsin

..........Milletimin emeğidir teridir

.........Herkes yerli malı üretip yemelidir

(Yusuf Değirmenci)

YERLİ MALI ŞİİRİ

Yurdunu seven uyanık olur,

Önce kendi milletini korur.

Marketlerde alışveriş yaparken,

869 numaralı barkotu bulur.

Yerli malı Türk'ün malı,

Paramız ülke içinde kalmalı.

Zengin olmak isteyen herkes,

Bu bilinci çevresine yaymalı.

Ayşe-Ahmet üretip satsın,

Kazancı ile fabrika kursun.

Annem-babam burada çalışıp,

Cebine bol para girsin.

Not:Okullar için yazılmıştır.

(İshak Özlü)

YERLİ MALI YURDUN MALI ŞİİRİ

Cumhuriyetin ilk yıllarında

çok yoksulduk

Kalkınma hamlesi yapmalıydık;

kalkınmalıydık

..

Bu nedenle

"Yerli malı yurdun malı

Her Türk onu kullanmalı"

Sloganları ile büyütüldük

Tutumluyduk

..

Sonra; "yorulmanıza gerek yok!

yardım yapalım

sizden işlenmemiş madde alalım

size yapılmışını verelim" dediler

uyutulduk!

Kabul etti kimi yöneticiler

Kapattık uçak fabrikalarını

Sümerbank'ı

Etibank'ı…

Denize attık

Yerli otomobilin anahtarlarını!

Onun için şimdi mutlu yaşarız böyle!

Cep telefonları

Bilgisayar

Her çocuğumuzun elinde

Emeklilerin hali perişan

Kimileri soruyor

"Nee! Emekliler hala yaşıyor mu lan? "

Binlerce işsiz ortalıkta

Otuz yaşına gelmiş gençler

hala anasının-babasının eline bakmakta

Topraklarımızı

Fabrikalarımızı satarak

alıyoruz teknoloji ürünlerini

üretmeden

ekran karşısında geçiriyoruz günlerimizi

sanki eskiden dikdörtgendi dünya

şimdi diyoruz:

"Küreselleşti dünya! "

Ohhh, ye-iç-yat!

Ne güzelmiş böyle yaşamak!

"Vur patlasın

Çal oynasın!

Bir daha mı geleceğiz dünyaya?

Demem şu ki sevgilim

Yunanistan'ı kurtarırlar ama

Bizim halimiz ne olacak acaba?

.....*

(Ali Koç Elegeçmez)

YERLİ MALI KULLANMALI ŞİİRİ

" He zaman ve her yerde !"

İthâl maldan, siz vazgeçin

Elden gidip, almamalı !

Ülkemize destek için

Yerli malı kullanmalı !

Elma, Armut, Karpuz dilip

Lezzetlisi bizde bilip

Tat alırız ondan deyip

Yerli malı kullanmalı !

Yiyecekte giyecekte

Bize huzur verecekte

Bugün yarın gelecekte

Yerli malı kullanmalı !

Her alanda, biz de varız

Üretme bağlatırız

Duyururuz anlatırız

Yerli malı kullanmalı !

Kanun gibi yasamızda

Olsun derim tasamızda

Para dolsun kasamızda

Yerli malı kullanmalı!

(Seçkin Erdoğan)

YERLİ MALI HAFTAMIZ ŞİİRİ

Sıra Masa tahtamız,

Yerli malı haftamız,

Yerli ürün yenerek,

Kutlansın bu haftamız.

Yerli malı Türk malı,

Her zaman kullanmalı,

Neşe ile bu hafta,

Daima kutlanmalı.

Yerli malı yiyelim,

Giysisini giyelim,

Gurur ile her zaman,

Biz Türk'leriz diyelim.

(Ümüt Güngör)

YERLİ MALI ŞİİRİ

Yerli malı kullanırım,

Vermem paramı ele.

Yabancı mal kullanıp da

Atmam paramı sele.

Kullandığım malların,

Hepsi de yerli malı.

Kalkınmak isteyenler

Yerli mal kullanmalı.

Doğduğum günden beri,

Yerli mal kullanırım.

Yurdumun öz malını,

Ancak benimdir derim.

(Müfit Aksakal)

YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRİ

Ne gerek var yabancıya,

Yerli malı kullanmalı...

Öğüt verip kız-bacıya,

Yerli malı kullanmalı...

Kovan kovan var arımız,

Kumaş, iplik şallarımız,

Kaliteli mallarımız,

Yerli malı kullanmalı

Ne Avrupa, Amerika

Ülkemiz dolu fabrika,

Türlü türlü, marka marka,

Yerli malı kullanmalı...

Çeşit çeşit ürünümüz,

Bizim de yaygın ünümüz,

İğne,iplik,den, unumuz

Yerli malı kullanmalı...

(Gürsoy Solmaz)

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EN GÜZEL YERLİ MALI HAFTASI SÖZLERİ

- Tutumlu olmak, ulusal bir görevdir.

- Milli tutumu ve üretimi artırmak, yatırımı geliştirmek, yatırımları verimli şekilde kullanmak devletin hedefidir.

- Yerli malı Türk'ün malı, her Türk onu kullanmalı.

- En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir.

- Biriktirmekten sahip olunur.

- Cennetin kapısını cömert açar.

- Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti.

- Ak akçe kara gün içindir.

- Har vurup, harman savurma.

- Sakla samanı, gelir zamanı.

- Ayağını yorganına göre uzat.

- Damlaya damlaya göl olur.

- Gençlikte taş taşı, ihtiyarlıkta ye aşı.

- Tutumlu olan kimse fakir olmaz.

- Ekmek olmayınca, yemek olmaz.

- İşten artmaz, dişten artar.

- Bugünün işini yarına bırakma.

- Güvenme varlığa, düşersin darlığa.