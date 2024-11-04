Zonguldak'ta Türk Tıp Öğrenciler Birliği 6. Bölge Toplantısı Gerçekleşti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde, Rektör Özölçer'in katılımıyla Türk Tıp Öğrenciler Birliği (TURKMSIC) 6. Bölge Toplantısı gerçekleştirildi.

Bülent Ecevit Tıp Öğrenciler Birliği tarafından düzenlenen Türk Tıp Öğrenciler Birliği'nin (TURKMSIC) 6. Bölge Toplantısı'nın açılışı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

2-3 Kasım 2024 tarihlerini kapsayan toplantının açılışına BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, BEUN Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hande Aydemir, BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Özlem Elmas ve Doç. Dr. Güneş Çakmak Genç ile Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özcan Pişkin katıldı.

Açılış töreninde konuşan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN olarak tıp öğrencilerinin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan tüm akademik ve idari personel ile katılımcılara teşekkürlerini sundu. Batı Karadeniz'in sağlık üssü olan BEUN Hastanesi ile bölgede büyük hizmetler verdiklerini belirten Rektör Özölçer, Zonguldak ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu sağlıkçıların ve tıpçıların yetişmesinde, birbirlerini tanımalarında ve ilgili yerlerde gönüllülük esasıyla iş birliğinin sağlanmasında bu tür toplantıların önemine dikkat çekerek tüm öğrencilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Açılış konuşmasında söz alan Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hande Aydemir, Türkiye'de 90'dan fazla tıp fakültesinde faaliyet gösteren TURKMSIC'in büyük bir topluluk olduğunu, üyesi olan tıp öğrencilerinin bir araya gelmesini ve fikir alışverişinde bulunmasını kolaylaştırmak için toplam 10 bölgeye ayrıldığını ve Zonguldak olarak kendilerinin de 6. Bölgede yer aldıklarını belirtti. Topluluk üyesi öğrencilerin, yapmış oldukları her etkinlikte çalışkanlıklarının, gayretlerinin, bilimsellik ve sosyal duyarlılık ilkelerine bağlılıklarının her anına şahit olduğunu belirten Aydemir, yeni toplantının BEUN'da gerçekleştirilmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek buna destek olan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sundu.

Protokol ve açılış konuşmalarının ardından Rektör Özölçer, toplantıdaki sponsorlara TURKMSIC tarafından hazırlanan teşekkür plaketlerini takdim etti. Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hande Aydemir ise toplantının gerçekleştirilmesindeki emek ve destekleri nedeniyle Rektör Özölçer'e teşekkür plaketi takdim etti. Açılış töreninin tamamlanmasının ardından TURKMSIC 6. Bölge Toplantısı oturumlarla devam etti. - ZONGULDAK