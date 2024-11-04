Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Türk Tıp Öğrenciler Birliği 6. Bölge Toplantısı Gerçekleşti

Zonguldak'ta Türk Tıp Öğrenciler Birliği 6. Bölge Toplantısı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde, Rektör Özölçer'in katılımıyla Türk Tıp Öğrenciler Birliği (TURKMSIC) 6. Bölge Toplantısı yapıldı. Toplantıda sağlık alanındaki iş birliği ve öğrencilerin katılımı ön planda oldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde, Rektör Özölçer'in katılımıyla Türk Tıp Öğrenciler Birliği (TURKMSIC) 6. Bölge Toplantısı gerçekleştirildi.

Bülent Ecevit Tıp Öğrenciler Birliği tarafından düzenlenen Türk Tıp Öğrenciler Birliği'nin (TURKMSIC) 6. Bölge Toplantısı'nın açılışı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

2-3 Kasım 2024 tarihlerini kapsayan toplantının açılışına BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, BEUN Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hande Aydemir, BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Özlem Elmas ve Doç. Dr. Güneş Çakmak Genç ile Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özcan Pişkin katıldı.

Açılış töreninde konuşan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN olarak tıp öğrencilerinin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek etkinliğin düzenlenmesinde emeği olan tüm akademik ve idari personel ile katılımcılara teşekkürlerini sundu. Batı Karadeniz'in sağlık üssü olan BEUN Hastanesi ile bölgede büyük hizmetler verdiklerini belirten Rektör Özölçer, Zonguldak ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu sağlıkçıların ve tıpçıların yetişmesinde, birbirlerini tanımalarında ve ilgili yerlerde gönüllülük esasıyla iş birliğinin sağlanmasında bu tür toplantıların önemine dikkat çekerek tüm öğrencilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Açılış konuşmasında söz alan Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hande Aydemir, Türkiye'de 90'dan fazla tıp fakültesinde faaliyet gösteren TURKMSIC'in büyük bir topluluk olduğunu, üyesi olan tıp öğrencilerinin bir araya gelmesini ve fikir alışverişinde bulunmasını kolaylaştırmak için toplam 10 bölgeye ayrıldığını ve Zonguldak olarak kendilerinin de 6. Bölgede yer aldıklarını belirtti. Topluluk üyesi öğrencilerin, yapmış oldukları her etkinlikte çalışkanlıklarının, gayretlerinin, bilimsellik ve sosyal duyarlılık ilkelerine bağlılıklarının her anına şahit olduğunu belirten Aydemir, yeni toplantının BEUN'da gerçekleştirilmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek buna destek olan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sundu.

Protokol ve açılış konuşmalarının ardından Rektör Özölçer, toplantıdaki sponsorlara TURKMSIC tarafından hazırlanan teşekkür plaketlerini takdim etti. Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Hande Aydemir ise toplantının gerçekleştirilmesindeki emek ve destekleri nedeniyle Rektör Özölçer'e teşekkür plaketi takdim etti. Açılış töreninin tamamlanmasının ardından TURKMSIC 6. Bölge Toplantısı oturumlarla devam etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi

AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi

 Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Kayyum gerginliği! Polise yumruk attı, ortalık bir anda savaş alanına döndü

 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi

Kayyum kararları sonrası İmamoğlu'ndan sürpriz hamle
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş- Malmö maçı ne zaman? Beşiktaş- Malmö maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson- Jake Paul maçı saat kaçta, hangi kanalda? FED FAİZ KARARI KASIM 2024 | Faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 4 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 4 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! 2025 IMEI AÇTIRMA ÜCRETİ! IMEI açtırma ücreti ne kadar olacak? IMEI ücreti belli oldu! Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen hangi partiden? Hilmi Şen ne zaman göreve başladı? Galatasaray Tottenham maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? MAÇ BİLETİ AL! 10 Kasım resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 10 Kasım okullar, iş yerleri ve üniversiteler yarım gün mü, tatil mi? 2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 asgari ücret tahminleri! ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? Amerika Birleşik Devletleri seçimleri yarın mı yapılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.