BEUN'da, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı toplantısı gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) düzenlenen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Zonguldak Sağlık Yöneticileri Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda BEUN'un ve Zonguldak'ın sağlık alanındaki mevcut kapasitesi ile gelecek dönem hedefleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Bir dizi program kapsamında Zonguldak'ta bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, toplantı dolayısıyla BEUN'u ziyaret etti. Farabi Kampüsü Rektörlük Binası önünde Bakan Memişoğlu için karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Bakan Prof. Dr. Memişoğlu'nu Rektörlük makamında ağırladı.

Ziyarette; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün de yer aldı.

Toplantı kapsamında değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise şu ifadeleri belirtti:

"Zonguldak'ta ve ülkemizin en köklü akademik kurumlarından biri olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Üniversitemizin mühendislikten eğitime, sağlıktan sanata ve spora kadar pek çok alanda ortaya koyduğu çalışmalar, yükseköğretim kurumlarımız arasında önemli bir konumda olduğunu açıkça göstermektedir. Özellikle sağlık alanındaki altyapı gücü, akademik birikimi ve bölgesel katkısı oldukça kayda değerdir. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda şehirlerimizin sağlık kapasitesini daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Zonguldak'ta yürütülen hizmetleri yerinde değerlendirmek, ihtiyaçları tespit etmek ve çözüm odaklı adımlar atmak amacıyla bir aradayız. Bu vesileyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde yürüttüğü değerli çalışmaları hasebiyle Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür ediyorum. Üniversitemizin kıymetli akademik ve idari kadrosuna, fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza ve BEUN ailesinin değerli öğrencilerine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar temenni ediyorum."

Ziyaret kapsamında Bakan Memişoğlu, üniversitenin anı defterini de imzaladı. Ziyaret kapsamında açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini teşriflerinden duyduğu mutluluğu dile getirerek şu sözleri dile getirdi:

"Bakanımızı üniversitemizde ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiğimiz akademik başarılarımızı her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Bilimsel üretkenliğimizin yanı sıra kamu kurumları ve özel sektörle iş birliği içerisinde hayata geçirdiğimiz sosyal, kültürel, tarihi, sanatsal ve sportif projelerle öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine katkı sağlıyoruz. Batı Karadeniz'in sağlık üssü konumundaki Üniversite Hastanemizde sunduğumuz nitelikli sağlık hizmetleri, gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmaları ve son teknoloji tıbbi cihaz yatırımlarımızla bölgemize güçlü bir sağlık altyapısı sunuyoruz. Tıp Fakültemizin akademik başarılarında hem Hastanemizin hem de Fakültemizin sağlık alanındaki gelişim sürecinde her daim bizlere destek olan Sayın Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na ve kıymetli Sağlık Bakanlığı ailesine en derin şükranlarımı sunuyorum."

Rektörlük makamındaki görüşmenin ardından Senato Salonu'nda Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun başkanlığında "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Zonguldak Sağlık Yöneticileri Toplantısı"na geçildi. Toplantıya; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baran Can Sağlam, BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır, BEUN Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Koçak, BEUN Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, hastane başhekimleri ve il genelindeki sağlık yöneticileri katıldı. Toplantıda; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde ve il genelindeki hastanelerde yürütülen faaliyetler, altyapı çalışmaları, bakım ve onarım süreçleri, sağlık hizmet kapasitesi, hasta ve hekim sayıları ile planlanan projeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Zonguldak Sağlık Yöneticileri Toplantısı" karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK