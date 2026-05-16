Yangından kurtulmuştu, sokakta ölü bulundu
Karabük'ün Hürriyet Mahallesi'nde yerde hareketsiz yatan Salim Ömeroğlu (61), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.
Hürriyet Mahallesi Tuğlu Sokak'ta yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, Salim Ömeroğlu (61) olduğu tespit edildi.
Ömeroğlu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Ömeroğlu'nun, geçen şubat ayında Soğuksu Mahallesi Gonca Sokak'ta bulunan 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kaldığı ve itfaiye ekiplerince kurtarıldığı öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK