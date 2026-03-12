BEUN ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında fındıkta kahverengi kokarcaya karşı bilimsel iş birliği

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ile Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında, bölge tarımının önemli ürünlerinden biri olan fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına yönelik kapsamlı bir bilimsel araştırma projesi için protokol imzalandı. "Zonguldak İli Fındık Bahçelerinde Kahverengi Kokarcanın (Halyomorpha Halys) Zararlılık Dönemlerinin ve Rakımın Zarar Şiddeti Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi Bilimsel Araştırma Projesi Protokolü" başlığını taşıyan çalışma, hem akademik bilgi üretimini hem de tarımsal uygulamaları güçlendirmeyi hedefliyor.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza töreninde protokol, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan tarafından imza altına alındı. Üniversite ile kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendiren bu önemli adımın, Zonguldak'ta fındık üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması bekleniyor.

Proje kapsamında Zonguldak ilinde farklı rakım seviyelerinde bulunan fındık bahçelerinde kahverengi kokarcanın zarar dönemleri ve zarar şiddeti aylık periyotlar halinde bilimsel yöntemlerle belirlenecek. Fındık üretiminde hem kalite hem de kantite kayıplarına yol açan bu zararlıya karşı etkili mücadele stratejileri geliştirilmesi amaçlanıyor. Elde edilecek veriler doğrultusunda mücadele planlaması yapılması, uygun ilaçlama takviminin hazırlanması ve üretim süreçlerinde kullanılan girdilerin azaltılması hedefleniyor. Böylece hem üretim maliyetlerinin düşürülmesi hem de daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim modelinin ortaya konulması planlanıyor.

Söz konusu proje ile yalnızca zararlıya karşı mücadele yöntemleri geliştirilmesi değil, aynı zamanda bölge tarımına bilimsel veriye dayalı bir yönetim yaklaşımının kazandırılması da amaçlanıyor. Akademik bilgi ile sahadaki uygulamaları buluşturan proje, üniversite-kamu iş birliğinin tarımsal kalkınmaya katkısını da ortaya koyacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma kurumları olmadığını, aynı zamanda bulundukları bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan önemli akademik kurumları olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri dile getirdi:

"Zonguldak'ımızın önemli tarımsal ürünlerinden biri olan fındık üretiminde son yıllarda ciddi kayıplara neden olan kahverengi kokarca zararlısına karşı bilimsel temelli çalışmalar yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Üniversite olarak bilgi ve araştırma kapasitemizi bölgesel ihtiyaçlarla buluşturmayı öncelikli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, hem üreticilerimizin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümüne katkı sağlayacak hem de bilimsel veriler ışığında daha etkili mücadele yöntemlerinin geliştirilmesine imkan tanıyacaktır. Gerçekleştirilecek araştırma ile farklı rakım seviyelerindeki fındık bahçelerinde zararlının etkilerinin detaylı şekilde ortaya konulması, mücadele dönemlerinin doğru belirlenmesi ve üretim süreçlerinde daha bilinçli uygulamaların hayata geçirilmesi mümkün olacaktır. Böylece hem verim hem de kalite açısından daha güçlü bir üretim yapısına ulaşılmasına katkı sunulacaktır. Üniversitemiz ile kamu kurumlarımız arasında kurulan bu tür iş birliklerinin, bölgesel kalkınmaya ve tarımsal sürdürülebilirliğe önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta İl Tarım ve Orman Müdürümüz Nihat Ağan olmak üzere akademisyenlerimize ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyor, imzalanan protokolün Zonguldak'ımıza, üreticilerimize ve ülke tarımına hayırlı olmasını temenni ediyorum."

