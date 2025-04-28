Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, TYÇ Logosunu Kazanan Program Sayısını Beşe Çıkardı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), uluslararası akademik standartlara uyum çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ereğli Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü bünyesinde yer alan Fen Bilgisi Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği programları, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu almaya hak kazandı. Bu önemli gelişmeyle birlikte Ereğli Eğitim Fakültesinde TYÇ logolu program sayısı beşe yükseldi.

Daha önce Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği programlarıyla TYÇ logosu almaya hak kazanan Ereğli Eğitim Fakültesi, bu sonuçla birlikte program kalitesini tescilleyen ve uluslararası yeterlilik standartlarıyla uyumlu hale gelen fakülteler arasında yerini sağlamlaştırdı. TYÇ logosu, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yeterliliklerin tanınmasını kolaylaştırmak, ulusal ve uluslararası geçerliliğini sağlamak amacıyla veriliyor. Bu kapsamda TYÇ logosunu taşıyan programlardan mezun olan öğrencilerin diplomaları, yurtdışında daha kolay tanınacak ve mezunların iş bulma olanakları genişleyecek. Ayrıca öğrenciler, öğrenim hayatları boyunca yatay ve dikey geçişlerdeki fırsatlardan faydalanabilecekler.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, şunları ifade etti:

"Bizler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, yükseköğretimde kalite güvencesini esas alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Eğitimde niteliği artırmak, programlarımızı ulusal ve uluslararası düzeyde tanınır hale getirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Ereğli Eğitim Fakültemizin Fen Bilgisi Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği programlarının Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosu almaya hak kazanması Üniversitemizin gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarının görünürlüğünü göstermesi açısından son derece önemlidir. Bu gelişme, sadece Üniversitemiz için değil, aynı zamanda öğrencilerimiz ve mezunlarımızın kariyer hedefleri için de önemli kazanımlar sağlayacaktır. Mesleki Yeterlilikler Kurumu tarafından verilen TYÇ logosu, bir programın ulusal ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olduğunu gösteren, güven ve kaliteyi simgeleyen önemli bir göstergedir. Bu logoya sahip programlardan mezun olan öğrencilerimiz, sahip oldukları yeterliliklerin uluslararası düzeyde tanınması sayesinde yurtdışında akademik ve mesleki fırsatlara daha kolay ulaşabilecekler. Ayrıca bu gelişme, öğrencilerimizin hareketliliğini artıracak, kariyer planlamalarında önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu başarı, üniversite olarak kalite kültürünü benimsediğimiz ve sürdürülebilir gelişim vizyonuyla hareket ettiğimizin apaçık bir göstergesidir. Bu doğrultuda bizlere sunduğu değerli katkıları ve destekleri için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK ailesine, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ve YÖKAK ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca uluslararası ölçekte tanınan, etkin ve saygın bir kurum olma sürecindeki kıymetli teşvikleri için Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'a ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İki programımızın daha Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logosu almaya hak kazanmasında büyük çaba gösteren başta Ereğli Eğitim Fakültesi yönetimimiz olmak üzere, kalite süreçlerinde aktif rol oynayan tüm akademik ve idari personelimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bundan sonra da kalite temelli dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edecek, öğrencilerimize daha güçlü bir akademik gelecek ve katkılar sunmayı emin adımlarla sürdüreceğiz."

TR0030008152 yeterlilik koduna sahip Fen Bilgisi Öğretmenliği ve TR0030008153 yeterlilik koduna sahip İlköğretim Matematik Öğretmenliği programlarının yeterlilik detaylarına Türkiye Yeterlilikler Veri Tabanı üzerinden ulaşılabilir. - ZONGULDAK