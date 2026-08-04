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Yurt genelinde hava durumu: Kuzey ve Toroslar'da sağanak yağış bekleniyor

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Meteoroloji'ye göre Rize, Artvin, Ardahan ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Akdeniz Torosları'nda yerel sağanak yağış var. Sıcaklıklar mevsim normallerinde, rüzgar Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

29

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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