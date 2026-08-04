Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesinin ardından merakla beklenen maaş farkı ödeme tarihini açıkladı. Hak sahiplerinin fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

SGK'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuruda, Temmuz ödeme döneminden itibaren geçerli olan yeni düzenlemeye ilişkin şu ifadelere yer verildi: "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz."

SADECE EN DÜŞÜK MAAŞI ALANLARI İLGİLENDİRMİYOR

Yapılan bu düzenleme, yalnızca en düşük limandan maaş alanları kapsamıyor. Kök maaşı ve mevcut aylığı 20 bin TL ile 23 bin 552 TL arasında kalan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri de bu fark ödemesinden yararlanacak. Kapsam dahilindeki tüm hak sahiplerine, Temmuz ayında eksik yatan tutar kadar ilave fark ödemesi yapılacak.

ÖDENECEK TUTAR KİŞİYE GÖRE DEĞİŞECEK

Fark ödemelerinde herkese standart bir tutar yatırılmayacak. Her emeklinin alacağı miktar; Temmuz ayında hesabına yatan mevcut maaşı ile yeni alt sınır olan 23 bin 552 TL arasındaki farka göre kişiye özel hesaplanacak. Emekliler, hesaplarına aktarılan fark tutarlarını 7 Ağustos itibarıyla maaş aldıkları bankaların internet bankacılığı, mobil uygulamaları, ATM’leri veya hesap hareketleri üzerinden kontrol edebilecek.