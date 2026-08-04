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ABD'de bir aile aynı anda 200 Guinness rekoruna ulaştı

ABD'de bir aile aynı anda 200 Guinness rekoruna ulaştı
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ABD'de yaşayan Rush ailesi, "Hungry Hungry Hippos" adlı masa oyununu 3,75 saniyede tamamlayarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. Bu başarıyla baba David Rush'ın aynı anda elinde tuttuğu aktif Guinness Dünya Rekoru sayısı 200'e yükseldi ve tarihte bu başarıya ulaşan üçüncü kişi oldu.

  • ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan David Rush ve ailesi, 'Hungry Hungry Hippos' masa oyununda dünyanın en hızlı dört kişilik takım unvanını 3,75 saniyelik dereceyle kazandı.
  • David Rush, bu başarıyla aynı anda 200 aktif Guinness Dünya Rekoru'na sahip olan tarihteki üçüncü kişi oldu.
  • Rekor denemesinde oyuncuların orijinal oyun kullanması, ellerini masaya düz koyarak başlaması ve oyun boyunca tek parmakla kendi su aygırını hareket ettirmesi gerekti.

ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan David Rush ve ailesi, kırdıkları yeni Guinness Dünya Rekoru ile adlarını tarihe yazdırdı. Rush, eşi Jennifer ve oğulları Jeremy ile Peter, "Hungry Hungry Hippos" adlı masa oyununda dünyanın en hızlı dört kişilik takım unvanını elde etti.

3,75 SANİYEDE REKOR KIRDILAR

Aile, dört kişilik takımlar arasında oyunu tamamlama süresinde daha önce 4,833 saniye olan rekoru 3,75 saniyeye indirerek yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Guinness Dünya Rekorları tarafından daha sonra onaylanan bu derece, Rush ailesinin uzun süredir sürdürdüğü rekor serisine bir yenisini ekledi.

DAVID RUSH İÇİN 200. AKTİF GUINNESS REKORU

Bu başarı, David Rush'ın aynı anda elinde tuttuğu aktif Guinness Dünya Rekoru sayısını 200'e çıkardı. Rush böylece, aynı anda 200 aktif Guinness rekoruna sahip olan tarihteki üçüncü kişi oldu.

TEK PARMAK KURALI

Rekor denemesinde oyuncuların orijinal ve değiştirilmemiş bir oyun kullanması, ellerini masaya düz şekilde koyarak başlaması ve oyun boyunca sadece tek parmakla kendi su aygırını hareket ettirmesi gerekti. Kurallara göre parmak değiştirilmesi veya toplardan birinin masadan düşmesi halinde deneme geçersiz sayılıyor. Rush ailesi tüm kurallara uyarak rekoru kırmayı başardı.

Kaynak: Haberler.com
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