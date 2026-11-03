Yozgat pazarında hareket yok: 'Saat kaç? 10.00. Buyurun, bomboş'

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta emekli olmasına rağmen geçinmek için pazarda satış yaptığını anlatan bir esnaf, "Baksana pazar boş. Dönüp bakan bile yok" dedi. Bir başka esnaf ise, "Soya soya soya şimdi fon vurgununa geldi. Daha hala soyuyorlar. Bu Anadolu bir Moğol istilasında böyle soyuldu, yağmaladılar, bir de bunlar yağmaladılar" dedi.

Enflasyon verilerinin açıklandığı gün Yozgat köylü pazarında da alım gücündeki daralma hissedildi. Üreticiler ürünlerini satamamaktan, alıcılar ise temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktan yakınırken pazarın büyük bölümü boş kaldı.

Pazarı gezen Haşim İcik, "Para yok, ne alacağım?" derken Yasin İcik de, "Bittik bittik, Türkiye'de iş bitik. Hep pahalı, hep pahalı. AK Parti hep yiyor. Piyasayı batırdılar" ifadelerini kullandı.

Alışveri yapan bir vatandaş, "Adam çuvalla götürüyor, çuvalla. Ben götüremiyorum. Ben alıyorum, o da kötü çıkıyor. 4 kilo ceviz aldım tüm çürük çıktı" diye konuştu.

"VATANDAŞ GELMİYOR"

Köyden getirdiği süt ürünlerini satmaya çalışan Abdullah Alataş, vatandaşın alım gücünün çok fazla düştüğüne dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"20 bin lira emekli maaşıyla ne alsın yesin? Adam 15 bin lira ev kirası mı versin? Peynir mi alsın yesin? Elektrik, doğal gaz mı ödesin? Su mu ödesin? Vatandaşlar perişan. 5 kilo süt 150 lira, süt gelmiyor. Yemin torbası çıkmış 1.000 lira, 1.100 lira. Köylü de perişan. Devlet vatandaşın malını bedava alıyor. Saman parayla, arpa parayla, yem parayla. Köylü de perişan. Mazotun litresi çıkmış 102 lira. Şu pazara gelip gitmenin masrafı 1.000 lira. Vatandaş da gelemiyor. Köydeki vatandaşlar da yatıp duruyor."

Köylü pazarına alışveriş için gelen Erdoğan Bektaş, "Ben emekliyim arkadaş. 23 bin lira alıyorum. Ev kirası, ekstra iş yapmazsam geçinemiyorum. Ne alacağım? Baksana pazar boş. Dönüp bakan bile yok" ifadelerini kullandı.

Ürettiği balı pazarda satışa sunan Ali Sarı ise, "Gördüğün gibi pazar yok. Vatandaş gelmiyor, almıyor. Gücü yok. Saat 09.00'da pazar bitiyor. Pazar kurulmuyor ki zaten" dedi.

"EMEKLİ OLDUĞUMDA 8 TANE ÇEYREK ALIYORDUM, ŞİMDİ 3 TANE ÇEYREK ALAMIYORUM"

"Pazarlar bitti bitti" diyen, emekli olduktan sonra pazarcılık yapmaya başlayan Dursun Nazlı ise şunları kaydetti:

"Vatandaşta para yok. Bak şu bulgurun çinini geçen sene 300 liraya sattık. Bu sene yine satıyoruz 300 liraya. Alan yok ki. Vatandaşta para yok. Emekli memurum ben, 34 bin lira maaş alıyorum. 10 sene oldu emekli olalı. Emekli olduğumda 8 tane çeyrek alıyordum, şimdi 3 tane çeyrek alamıyorum. Benim 5 tane çeyreğimi çalmışlar. Kim çaldı? İktidar çaldı. Ondan sonra geçim yok. Kendileri ayakkabı kutularından belli, paralarından belli soyuyorlar, soyuyorlar, soyuyorlar. Soya soya soya şimdi fon vurgununa geldi. Daha hala soyuyorlar. Bu Anadolu var ya bir Moğol istilasında böyle soyuldu, Moğollar soydu, yağmaladılar. Bir de bunlar yağmaladılar. Ne olacak bilmiyorum. Pazar bomboş. Saat kaç? 10.00. Buyurun, bomboş. Niye almıyor bu millet? Parası olsa almaz mı? Parası yok."

Pazardan alışveriş yapan Levent Yüksel, birer kilo aldığı domates, mandalina ve salatalık ile maydanoz için 200 liranın üzerinde ödeme yaptığını ifade etti.

Kaynak: ANKA