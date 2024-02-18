Artvin Cerattepe'deki madenciliğe karşı mücadele 8. yıl dönümünde

UĞUR İSTANBULLU

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan Artvin Cerattepe'deki madenciliğe karşı başlatılan mücadelenin 8'inci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Dün Artvin işgalinin 8'inci yıl dönümüydü. Ne yazık ki Artvin işgali diyoruz. Artvin halkı biliyorsunuz 30 seneden fazla Cerattepe'deki madencilikle bir bütün olarak mücadele ediyor ve etmeye de devam ediyor. Ama ne yazık ki 2016'da yedi tane civar ilin güvenlik gücüyle birlikte Artvin'i işgal ettiler. Yasa dışı bir şekilde şirketi tepemize çıkarttılar" dedi.

Artvin Derneği Yönetimi, Artvin Cerattepe'deki mücadelenin 8'inci yıl dönümü sebebiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"ARTVİN HALKI 30 SENEDEN FAZLA CERRATEPE'DE OLAN MADENCİLİKLE BİR BÜTÜN OLARAK MÜCADELE EDİYOR"

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dün Artvin işgalinin 8'inci yıl dönümüydü. Ne yazık ki Artvin işgali diyoruz. Artvin halkı biliyorsunuz 30 seneden fazla Cerattepe'deki madencilikle bir bütün olarak mücadele ediyor ve etmeye de devam ediyor. Ama ne yazık ki 2016'da yedi tane civar ilin güvenlik gücüyle birlikte Artvin'i işgal ettiler. Yasa dışı bir şekilde şirketi tepemize çıkarttılar. Bir sene sonrada 2017 yılında da ülkedeki sistem değişikliğiyle birlikte yukarıda faaliyetlere başladılar. Tabii bütün şirketler önce ilk Kominkova'da daha sonraki diğer firma ve şu anda üçüncü Mehmet Cengiz'e ait şirket de ilk geldiklerinde ilk önce açık kazıyla başlayacaklarını hep dile getirmişlerdi. Hatila Milli Parkı civarında 70 metre şeklinde atık havuzu yapacağını dile getirmişti. Yine altında bulunan diğer madenleri de kapalı tünelle çıkaracaklarını söylemişti. Halkın muhalefetiyle bu şirketi Artvin'den gönderdik. İkinci gelen şirket de benzer bir şekilde dört tane atık havuzu planlamıştı ve yine açık kazıyla başlayacaklardı, aynı yöntemle çıkaracaklardı. Artvin halkın kararlı ve çok büyük mücadelesiyle kazıdan şimdilik vazgeçtiklerini tünelle alttaki bakırı çıkaracaklarını söylediler ama ona da tepkimizi verdik. Buradan çıkarıp Murgul'a götüreceklerini söylediler ve Murgul'da yaşayan insanlarımız içinde tepkimizi verdik. Murgul sizin çöplüğünüz değil dedik."

"CUMHURBAŞKANI KARARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK VE BU DAVAYI KAZANDIK"

Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Bedrettin Kalın şu şekilde konuştu:

"Cumhurbaşkanı kararıyla Kafkasör'ü koruma ve geliştirme alanının neredeyse kuşa çevirdikleri bir şey vardı. Sebebi de şu arkadaşlar. Kafkasör bölgesinde Hatice Hanım soruyor ya nereye kadar iniyorlar ve şu anda çalışmaları yer altında devam ediyor. Ama yer üstünde ve açık madencilikte geçiş çalışmalarını her zaman sürdürüyorlar. Nitekim Kafkasör'deki arenanın üzerinden başlamak üzere o bölgede 96 tane sondaj noktası belirlediler ve sondaj yapmaya kalktılar. Bu 96 tane sondaj alanı da turizm bölgesinde kaldığı için, Cumhurbaşkanını da etkileyerek turizm alanını daraltma yoluna gittiler. Cumhurbaşkanı kararının tek imzasıyla turizm alanı bu gördüğünüz haritadaki alandaki turizm alanı kuşa çevrildi. Biz Cumhurbaşkanında kararını iptali için de dava açtık ve bu davayı da kazandık. Açtığımız bu davalarında tümünü de kazandık ve tümünü kazanmamıza rağmen istinatları henüz aşabilmiş değiliz. Yine 2016 yılından sonra 715 kişiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurumuz vardı ve bu davanın kararını 6 yıldır bekliyoruz. Bu davayı da kazandık, kararda verildi ama kararın yazılıp gelmesini bekliyoruz ve bu da 3 ay oldu.

"YENİ HES PROJELERİNİN ARAŞTIRILMASI YÖNÜNDEKİ ÖNERGELER AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ"

Şimdi bizim milletvekilimiz iki gün öncesinde Meclis'te bir meclis araştırma önergesi verdi. Meclis araştırma önergesinde Kamilet Vadisi'nde yapılacak olan iki tane yeni HES projesi için ve Kamilet Vadisi'ni bilenler bilir ve orası bir doğa cennetidir. Lafla tarif etmenin mümkün olmadığı bir yerdir. Burada iki tane yeni HES projesi var ve halkımızın da ciddi bir tepkisi var. Bu konunun araştırılması için araştırma önergesi verdi milletvekilimiz ve bu araştırma önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

"SİYANÜR ZARARLI VE 30 DERECEDE BUHARLAŞAN ATMOSFERE KARIŞAN KANSOREJEN BİR MADDE"

Arkadaşlar siyanür öne çıkan bir madde ve bilim insanları da farklı şeyler söylüyorlar. Siyanür gerçekten zararlı ve 30 derecede buharlaşan atmosfere karışan ve sonum yoluyla içimize çektiğimiz kanserojen bir madde. Dolayısıyla zehirli bir maddedir. Ama bunun asıl yaptığı şey şudur az önce söylendiği gibi, toprak içinde bulunduğu gibi ağır metaller bulunur, kurşun bulunur, arsenik bulunur yani bunlar toprağın içinde bulunurlar. Ama bunlar toprağın içinde bulunduğu dönemlerde fazla bir şeyler yapmazlar. Ama siz bunları kazıdığınızda çözdürdüğünüz zaman suyla havayla karşılaştıkları zaman bir tepkimeye girerler ve bu zehirli madenler suya ve havaya karışırlar ve asıl tehlike budur. Siyanür bunların çözücüsüdür. O nedenle tehlike odur ama başlı başına mesele o değildir. Dolayısıyla bu tehlikeye böyle algılamak gerekir. Önemli olan şeyi de şudur asit kaya drenajı dediğimiz bu tepkimeyi başladığı anda bir daha durduramıyorsun."