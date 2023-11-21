Yenişehir'de Safran Üretimi Üçüncü Yılında

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 2021 hayata geçirilen Değirmençay Safran Yetiştiriciliği Projesi kapsamında üretilen safranın hasadı bu yıl da yapıldı. Safran hasadına katılan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Yenişehir, tarım arazisi olarak Mersin’in en küçük ilçesi, sınırlı toprağı ve sınırlı üretim olanağı var. Diğer ilçelerimiz çok daha geniş alanlara sahipler. Bunun için biz ince eleyip sık dokuyacağız, daha az alandan daha büyük verim elde edecek uygulamalar yapmamız gerekiyor. Bu anlayışıyla dünyanın en pahalı baharatını üretme kararını aldık” dedi.

Mersin Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 2021 hayata geçirilen Değirmençay Safran Yetiştiriciliği Projesi kapsamında üretilen safranın hasadı bu yıl da yapıldı. Safran hasadına katılan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehir, tarım arazisi olarak Mersin'in en küçük ilçesi, sınırlı toprağı ve sınırlı üretim olanağı var. Diğer ilçelerimiz çok daha geniş alanlara sahipler. Bunun için biz ince eleyip sık dokuyacağız, daha az alandan daha büyük verim elde edecek uygulamalar yapmamız gerekiyor. Bu anlayışıyla dünyanın en pahalı baharatını üretme kararını aldık" dedi.

Mersin Yenişehir Belediyesi, ilçede alternatif ürün yetiştirilmesini sağlamak ve üreticiyi desteklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yenişehir'de yüksek katma değerli ürünler elde etmek amacıyla hayata geçirilen Değirmençay Safran Yetiştiriciliği Projesi üçüncü yılında da meyvelerini verdi. Değirmençay Mahallesi'nde yapılan safran hasadına Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ömer Kahyaoğlu, Değirmençay Mahalle Muhtarı Şahin Işık, belediye meclis üyeleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Hasadın ardından Yenişehir Belediyesi tarafından vatandaşlara safranlı pilav da ikram edildi.

"DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATINI ÜRETME KARARINI ALDIK"

Projenin örnek olduğunu ve Mersin'de yoğunlukla üretilen ürünler arasına safranı da eklemek istediklerini belirten Yenişehir Belediye Başkan Abdullah Özyiğit, şunları söyledi:

"Tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir proje, 2 dönümlük 2 ayrı farklı toprakta üretim gerçekleşti. Safran öyle bir ürün ki elde ettiğiniz safranı satabileceğiniz gibi soğanının da hızla artmasıyla elinizdeki safran soğanı iki veya üç katına çıkıyor. Dolayısıyla üretim alanını da genişletme şansınız oluyor. Yenişehir, tarım arazisi olarak Mersin'in en küçük ilçesi, sınırlı toprağı ve sınırlı üretim olanağı var. Diğer ilçelerimiz çok daha geniş alanlara sahipler. Bunun için biz ince eleyip sık dokuyacağız daha az alandan daha büyük verim elde edecek uygulamalar yapmamız gerekiyor. Bu anlayışıyla dünyanın en pahalı baharatını üretme kararını aldık. Burada tabi Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün emekleri çok büyük ve bu üretimi gerçekleştirdiğimizde de kente örnek oldu. Mersin'in üretiminde birinci olduğu birçok ürün var. İnşallah safranı da buna ekleyeceğiz."

"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ,ÜRETECEĞİZ BU VERİMLİ TOPRAKLARI ÜRETİMLE DAHA İYİ NOKTALARA GETİRECEĞİZ"

Kırsal mahallelerde ziraat mühendisleriyle üretimin her aşamasında vatandaşların yanında olduklarına işaret eden Başkan Abdullah Özyiğit, şöyle devam etti:

"Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzde ziraat mühendislerimiz çalışıyor. Onlar üreticiyle birlikte ürünün ekiminde, budamasında, seyreltmede ve bütün süreçlerde destek olmaya çalışıyorlar. Organik solucan gübresi ürettik, kırsal mahallelerimizde dağıtımını yapıyoruz. Solucan gübresini de her üreticinin kendi bahçesinde üretim yapmasını sağlayacağız. Karahacılı Mahallemizde solucan gübresi üretim alanı gerçekleştirdik. 1 milyon Amerikan solucanıyla başladık ve kısa sürede 10 milyona çıktı. Onlardan elde ettiğimiz gübre gerçekten en sağlıklı gübre ve organik üretimin temelinin oluşturan bir gübre. Önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızın bu gübreyi kendisinin üretmesini sağlayacağız. ve hem üretim maliyetlerini yani bir ürünü elde ederken en önemli girdilerden mazotsa diğer bir tanesi de ilaç onları aşağıya çekmeye çalışacağız. Dolayısıyla kendi gübresini ürettiği koşullarda çok daha verimli çok daha sağlıklı ve hesaplı bir ürün elde edecekler, böylelikle bir zincir oluşturacağız. Çok çalışacağız, üreteceğiz bu verimli toprakları üretimle daha iyi noktalara getireceğiz. Onun için el birliği yapmamız gerekiyor. Kamunun bütün kurumları ve vatandaşımız el ele verecek, üreticimiz el ele verecek, bütün alanlarda bütün ürünlerimizi kaliteli hale getirir bir çalışma içeresinde olacağız."

"EL ELE, OMUZ OMUZA MÜCADELEMİZ, ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDECEK"

Ürünlerin markalaşması konusunda çalışmalar yaptıklarını ve Yenişehir'de üç ürünü markalaştırdıklarını aktaran Başkan Özyiğit, "Bölgemizde bir sürü ürün var ama ürünlerin markalaştırma noktasında eksiklerimiz var. Karahacılı Nar Ekşisi, Çavak Portakal Reçeli, Değirmençay Zeytinyağı bu ürünleri ürettik ve tüm Türkiye'ye tanıtmaya çalışıyoruz. Böylelikle hem vatandaşımız niteliğini bildiği, kaliteli ürüne ulaşma noktasında güven içerisinde hem de üreticimizin emeği boşa gitmiyor, ürettiği ürünü markalaştırmaya doğru getiren bir çalışma içerisinde oluyor. El ele, omuz omuza mücadelemiz, çalışmamız devam edecek. Üç yıl önce başlayan bu yolculuk umut ederim ki daha büyük hasatlara vesile olur" diye konuştu.

"İNŞALLAH BU SAFRAN ÜRETİMİ YENİŞEHİR'DE YENİ BAŞLANGIÇLARA YOL AÇAR"

Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök ise "Bugün burada safran bitkisinin tanıtımı, biraz daha yaygınlaştırılması, ilçemize katma değer sunan alternatif ürünlerin değerlendirilmesi adına toplanmış bulunmaktayız. İlçemiz, bölgemiz o kadar verimli topraklar ki tabiri caizse parmağımızı diksek yeşillenecek topraklarda yaşıyoruz. Safran bitkisinin katma değerinin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Bizim insanımız ne kadar anlatırsak anlatalım ne kadar tavsiye edersek edelim önce gördüğüne inanıyor. Görecek önce, komşusu yapacak, para kazanacak ve ondan sonra yapacak. İşte bize buralarda görev düşüyor. İl ve ilçe tarım olarak alternatif ürünlerimizi, bu alternatif ürünlerimizi ürettiğimizde satışımız nasıl olur, bunun planlamasını yapmamız gerekiyor. İnşallah bu safran üretimi Yenişehir'de yeni başlangıçlara yol açar" dedi.