YENİ Parti Samsun’da sahaya indi: Bu karanlık iktidar gidecek

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - YENİ Parti milletvekilleri, Samsun'da yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında İlkadım İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı. Açılışta konuşan YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Biliyoruz ki bu ülkenin çözülecek sorunları var. Biliyoruz ki bu ülkede artık sözün bittiği yere geldik. Biliyoruz ki artık bu ülkede yapılacak ilk seçimde bu karanlık iktidar gidecek ve Yeni Parti iktidarı olacak" dedi.

YENİ Parti milletvekilleri, Türkiye'nin 81 ilinde yürüttükleri örgütlenme ve halkın nabzını tutma çalışmaları kapsamında Samsun'a geldi. Ordu Milletvekili Seyit Torun, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'un merkez ve doğu ilçelerinde çalışmalar yürütürken, Yeni Parti İlkadım İlçe Başkanlığı binasının açılışına da katıldı. Açılışta iktidarın politikalarını sert sözlerle eleştiren milletvekilleri, sağlık, tarım, sanayi ve istihdam başta olmak üzere Samsun'un sorunlarını gündeme getirdi.

YENİ Parti milletvekilleri, Ayvacık, Salıpazarı, Çarşamba, Terme, Tekkeköy, Canik, İlkadım, Atakum, Asarcık, Kavak, Havza, Vezirköprü, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde örgütlenme çalışmaları yaptı, vatandaşların sorunlarını dinledi.

YENİ Parti İlkadım İlçe Başkanlığı binasının açılışında ilk olarak İlkadım İlçe Başkanı Umut Alkaç ve Yeni Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ konuşma yaptı. Ardından YENİ Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, Yeni Parti'nin halkın iradesiyle kurulduğunu belirterek, Türkiye'nin 81 ilinde çalışma yürüteceklerini söyledi. Seyit Torun şöyle konuştu:

SEYİT TORUN: ARTIK TÜRKİYE'DE YENİ BİR ANLAYIŞI GETİRDİK

"Artık yola çıktık. Artık Türkiye'de yeni bir anlayışı getirdik. Biliyoruz ki bu ülkenin çözülecek sorunları var. Biliyoruz ki bu ülkede artık sözün bittiği yere geldik. Biliyoruz ki artık bu ülkede yapılacak ilk seçimde bu karanlık iktidar gidecek ve Yeni Parti iktidarı olacak. Sizler olacaksınız.

Bize soruyorlar, nasıl kuruldunuz? Bizim kuruluşumuz halkın iradesiyle oldu. Bu parti halkın partisi. Bu partiyi kuranlar; halk, binasını alanlar, alanlarda üye olanlar ve bu desteği verenler, sizlersiniz. İyi ki varsınız. Yolumuz açık olsun."

MURAT ÇAN: SAMSUN'UN SADECE SAĞLIK PROBLEMİ YOK

YENİ Parti Samsun Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Murat Çan ise konuşmasında Samsun'un sağlık, tarım, sanayi ve istihdam sorunlarına dikkat çekti. Çan şunları söyledi:

"Dün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Samsun'daydı. Samsun'da 2017'de projelendirilmiş, 2020 yılında temeli atılmış, geçtiğimiz yıl kasım ayında hizmete açılmış hastanenin açılışını yaptı. Büyük bir kalabalıkla... O kalabalığın oraya nasıl gittiğini de hepimiz burada olduğu gibi bütün Samsunlular biliyor. Sitemlerini biz duyuyoruz. Ancak orada söylemeye çalıştığım şey, bölgenin, Karadeniz'in sağlık başkenti olan Samsun'da yeni şehir hastanesine ulaşmak için her birinizin yaşadığı sıkıntıları defalarca sizlerle ve kamuoyunda bütün Türkiye'ye anlatmaya gayret ettim.

Samsun'un sadece sağlık problemi yok. Çünkü hastaneyi oraya taşıdınız, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni şehirden çıkardınız. Vatandaşlarımızın birçoğu, yaklaşık 800 bin kişinin merkezde yaşadığı Atakum, Tekkeköy ve Canik'le birlikte oraya nasıl gidileceğinin hesabını yapıyorlar. Çünkü yolu yok. Aynı zamanda orada çalışan hekimlerimizin, hemşirelerimizin, sağlık çalışanlarının yaşadığı kurumsal sorunlar var. Yapısal, hastanenin yapımından kaynaklı sorunlar var."

Murat Çan, Samsun'un tarımsal üretim açısından önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, fındık ve çeltik üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları da gündeme getirdi.

BÜLENT TEZCAN: İLKADIM'DA YENİ BİR ADIM ATMAYA GELDİK

YENİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise konuşmasına Türkiye'nin tamamını memleket olarak gördüklerini belirterek başladı. Tezcan, amaçlarının adaletli, zenginliğin adil paylaşıldığı ve huzurlu bir Türkiye oluşturmak olduğunu söyledi.

İlkadım ilçesinin tarihsel önemine dikkat çeken Tezcan, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını hatırlatarak, Yeni Parti'nin de İlkadım'dan yeni bir siyasi adım atacağını ifade etti. Bülent Tezcan şöyle konuştu:

"İlkadım'da yeni adımı atacağız. İlkadım ilçemizde, Samsun'da yeni bir adım atacağız. 81 ilde yeni bir adım atacağız. Türkiye'de yeni bir adım atacağız.

Değerli arkadaşlar, eskiyen siyaseti kaldırıp bir kenara koyacağız. Eski nesil siyaset anlayışını kaldırıp bir kenara koyacağız.

Biraz önce değerli milletvekilimiz söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı gelmiş, on sene önce, on iki sene önce projelendirilmiş bir hizmet şeyi, hastaneyi, şehir hastanesi adı altında millete şehir eziyeti haline gelmiş bir hastane ölçeğini hizmet diye açıp daha önce hizmete girmiş hastanenin açılışını yapmışlar. Niye? Çünkü dağarcıklarında bir şey kalmadı. Sepet boş, bohça boşaldı, bir şey yok.

Milleti artık yıllardan bu yana birbirine kırdırarak, birbiriyle dövüştürerek, milleti birbirine hasım yaparak, kutuplaştırarak, düşmanlaştırarak iktidarını sürdüren bir anlayışın bugünden sonra yürüyeceği bir yol kalmadı. İnşallah sandık milletin önüne gelecek. Sandıktan yeni bir iktidar, Yeni Parti iktidarı çıkacak."

Tezcan, Konya'da da çalışma yaptığını belirterek, farklı bölgelerde üreticilerin yaşadığı sorunların birbirine benzediğini ifade etti. Tezcan şunları söyledi:

Değerli hemşerilerim, gittiğimiz her yerde millet muzdarip, millet bu sıkıntıda. Bakın, Konya'da tarlaya gittik. Salatalık tarlasında yevmiyecinin parasını karşılayamıyoruz, diyor. Oradan çıktık, erik haline gittik. Diyor ki, bir kasa eriği getirdi, koydu. Bu toplayan yevmiyeci, 400 kilo erik topluyor, diyor. Bir yevmiyecinin aldığı para onun yevmiyesini karşılamıyor, diyor. Erik üreticisi zararda. Salatalık üreticisi zararda."

Türkiye'nin farklı bölgelerinde tarımsal üretim yapan çiftçilerin ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu savunan Tezcan, Karadeniz'de fındık, Aydın'da pamuk, Rize'de çay ve Samsun'da çeltik üreticilerinin sorunlarını sıraladı.

Kaynak: ANKA