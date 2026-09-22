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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı tutuklandı

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı tutuklandı
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, FETÖ'den hükümlü eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan tutuklandı.

  • Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklandı.
  • Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin 'kasten öldürme', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma' ile '2937 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından soruşturma yürütüyor.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Altaylı hakkında tutuklama kararı verildi.

ENVER ALTAYLI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Enver Altaylı

Soruşturma kapsamında sağlık sorunları nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifadesi alınamayan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılandığı davada hükümlü olan Enver Altaylı, ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi.

Kaşif Kozinoğlu

Savcılık ifadesi tamamlanan şüpheli Altaylı, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Altaylı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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