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Depremzedeler için Malatya'ya gönderilen montun cebinden 4 bin TL çıktı

Yerel Haberler

Depremzedeler için Malatya'ya gönderilen montun cebinden 4 bin TL çıktı

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ağır yıkım yaşattığı 10 ile neredeyse her yerden yardım yağıyor. Tokat'tan Malatya'ya "Hüseyin Tilki ve ailesi" notuyla gönderilen bir montun cebinden çıkan 4 bin TL, AFAD yetkililerine teslim edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ila Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde yıkımlara neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları sürerken, Tokat'tan Malatya'ya gönderilen yardım paketinden para çıktı.

Depremzedeler için Malatya'ya gönderilen montun cebinden 4 bin TL çıktı

AFAD YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLDİ

Yeşilyurt ilçesi Banazı Mahallesi'nde depremzedeler için oluşturulan yardım merkezine gönderilen paketlerin birinden 4 bin TL çıktı. "Hüseyin Tilki ve ailesi" notuyla bir montun cebinde çıkan 4 bin TL, AFAD yetkilerine teslim edildi.

Depremzedeler için Malatya'ya gönderilen montun cebinden 4 bin TL çıktı

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Malatya Tokat Yerel Güncel Haberler

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