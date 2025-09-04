Vodafone Vakfı Deprem Bölgesinde 18 Bin Kişiye Destek Verdi

Deprem bölgesindeki çalışmalarıyla ekonomik ve sosyal hayatın desteklenmesine katkı veren Vodafone Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle hayata geçirdiği Çocuk ve Aile Merkezleri ile 2 yılda 18 binin üzerinde çocuk, ebeveyn ve genç kadının hayatına dokundu. Adıyaman ve Gaziantep'teki merkezler devredilirken, Hatay'daki merkez faaliyetlerini sürdürecek.

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone Vakfı, deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki insanların geleceğe umutla bakmasını sağlayan projelere imza atan vakıf, AÇEV işbirliğiyle hayata geçirdiği Çocuk ve Aile Merkezleri ile 2 yılda 18 binin üzerinde çocuk, ebeveyn ve genç kadının hayatına dokundu. Adıyaman'daki merkez Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ve Gaziantep'teki merkez Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yeni işlevleriyle faaliyetlerine devam etmek üzere devredilirken, Hatay'daki konteyner kentte bulunan merkez ise vakıf ve AÇEV işbirliğinde faaliyetlerini sürdürecek.

Gaziantep Çocuk ve Aile Merkezi çalışanlarıyla bir araya gelen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Vakıf olarak, 6 Şubat depremlerinden hemen sonra, 'teknoloji hayatın hizmetinde' vizyonumuz ve doğal afetlerle mücadele çalışmalarımız kapsamında iş ortağımız AÇEV ile birlikte hızla sahaya koştuk. Gaziantep, Adıyaman ve Hatay'da kurduğumuz Çocuk ve Aile Merkezleri binlerce çocuğa ve kadına güvenli alanlar sağladı, ailelere yeniden ayağa kalkma gücü verdi. Bu merkezlerde çocuklar ve ebeveynlerin yanı sıra kadınların ve kız çocukların da psikososyal yönden desteklenmesi ve güçlenmesi amacıyla pek çok çalışma hayata geçirildi. İki yılın ardından Adıyaman ve Gaziantep'teki merkezlerimizi bölgedeki ihtiyaçları göz önünde bulundurarak devrediyoruz. Yaptığımız sosyal etki ölçümlerine göre, bu merkezler sadece fiziksel birer mekan değil, umudu, dayanışmayı ve yeniden inancı büyüten yaşam alanları oldu. Sosyal faydayı gözle görünür hale getirdi. Bu yolculuktaki en büyük gücümüz olan AÇEV'e Vodafone Vakfı adına teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt ise şunları söyledi:

"AÇEV olarak erken çocuklukta müdahale alanındaki uzmanlığımız ve afet sonrası destek alanındaki deneyimimizle, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından da çocuklar, anne babalar ve genç kadınların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sahadaydık. Uzun yıllardır paydaşımız olan Vodafone Vakfı'nın da değerli destekleriyle Çocuk ve Aile Merkezlerimizi hayata geçirdik. Çok yakında sonuçlarını paylaşacağımız etki araştırmamızın bulguları, yürüttüğümüz çalışmaların ve uyguladığımız programların, çocuklar ve yetişkinler üzerindeki olumlu ve anlamlı katkısını gösteriyor. Katılımcılar, psikolojik olarak iyi olma hallerinde belirgin bir iyileşme olduğunu ifade ediyor. Araştırma aynı zamanda, merkezlerimizin, afet bölgesindeki tüm çocuklara ve ailelerine sunulacak hizmetler açısından bir model ve standart oluşturma konusunda da yol gösterici olduğunu ortaya koyuyor. Ülkemizin en büyük afetlerinden birinin ardından bölgeye sosyal etkisi güçlü projelerle katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyor; Adıyaman ve Gaziantep'teki merkezlerimizi devredip, Hatay'daki merkezimizde çalışmalara devam ederken umudu çoğaltmak üzere birlikte yol aldığımız Vodafone Vakfı'na bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Depremden etkilenenlere psikososyal destek

Yapılan açıklamaya göre, vakfın afet bölgesinde yaşayanların desteklenmesi amacıyla AÇEV işbirliğiyle Adıyaman, Gaziantep ve Hatay'da kurduğu Çocuk ve Aile Merkezleri'nde, depremden etkilenenlerin ihtiyaçları doğrultusunda ve uzman kadroların desteğiyle oluşturulmuş bilimsel temelli eğitim programları uygulanıyor. Bu kapsamda, bölge halkının psikososyal yönden desteklenmesi, çocukların öğrenme kayıplarının telafi edilebilmesi, anne babaların ebeveynlik rollerinde güçlendirilmesi ve bu süreçte çocuklarının gelişimini destekleme becerilerinin artırılması, aynı zamanda genç kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Projede, yaz ve kış dönemi program uygulamaları ve kütüphanede gerçekleşen faaliyetlerle toplam 18 bini aşkın çocuk ve yetişkine ulaşıldı. - İSTANBUL