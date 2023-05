Veysel Tiryaki: '20 uçak, 9 yangın söndürme helikopteri aldık'

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Bolu Orman Bölge Müdürlüğü filosuna dahil edilen 42 araç, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'nin katılımıyla düzenlenen anahtar teslim töreninde orman personeline teslim edildi. Törende konuşan Veysel Tiryaki, "İlk defa şimdiye kadar yangınlarda kendi kullanacağımız 20 uçak, 9 yangın söndürme helikopterini aldık. Uçakların 5'inin, helikopterlerin 3 tanesinin teslimatı yapıldı. Salı günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı bir törenle Orman Genel Müdürlüğünün hava gücüne bunlar katılmış olacak" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Bolu Orman Bölge Müdürlüğü filosuna dahil edilen 3 dozer, 7 greyder, 2 ekskavatör, 2 mini ekskavatör, 3 kamyon, 10 arazöz ve 14 yangın ilk müdahale aracı Bolu'ya getirildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'nin katılımıyla düzenlenen anahtar teslim töreninde orman personeline araçları teslim edildi.

"Birkaç ay içerisinde bu aldığımız araç kadar daha araç olacağız"

Mevsimlerin değiştiğine dikkat çeken Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Şu anda dünyada artık mevsimler değişiyor. Dünyanın birçok ülkesinde bu mevsimde bile orman yangınları devam ediyor. Sizlerin verdiği vergilerle toplanan paraları orman mücadelesinde kiraladığımız uçaklara büyük paralar ödeniyor. Burada rakamları söylemek istemiyorum. Yangınla mücadele konusu başta olmak üzere ve bu araçlar sadece yangında değil diğer işlerde de kullanılacak var. Dozerler, greyderler kamunun, devletin, milletin ihtiyacı olan her yerde kullanılacak. Bu iklim değişikliğine paralel olarak başlayan yangınlardan dolayı her yıl devletin önemli bir parası, bütçesi maalesef dışarıdan kiraladığımız uçakları kiralamalara gidiyor. Birkaç ay önce başladığımız bu araçların alımlarıyla ilgili Türkiye'deki orman bölgeleri başta olmak üzere, yangın ihbarı olan yüksek yerlere bu araçları aldık ve bölgelere gönderdik. Sadece şu kadarını söyleyeyim, her vilayete bu kadar araç geldiğini zannetmeyin. Bunu baştan söylemiş olayım. Birkaç ay içerisinde bu aldığımız araç kadar daha araç olacağız. Şu anda alacağımız kurumlarla pazarlıkları yapılıyor. Bunlara ihtiyacımız vardı" dedi.

"20 uçak, 9 yangın söndürme helikopterini aldık"

Orman yangınlarında kullanılmak üzere 20 uçak alındığını ve salı günü tören düzenleneceğini belirten Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Salı gün Cumhurbaşkanımızın da katılacağı Ankara'da bir tören yapacağız. İlk defa şimdiye kadar yangınlarda kullanmak üzere kendi uçağımızı ve helikopterimizi aldık. 20 uçak, 9 yangın söndürme helikopterini aldık. Uçakların 5'inin, helikopterlerin 3 tanesinin teslimatı yapıldı. Salı günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı bir törenle Orman Genel Müdürlüğü'nün hava gücüne bunlar katılmış olacak. Biz bir silahlı kuvvetler gibi çok sayıda uçağı yönetecek konumda değiliz. Elbette makul olan bir sayı kadar bu uçakları almamız lazım. Onun dışında da inşallah silahlı kuvvetlerden de, jandarma genel komutanlığımızla yaptığımız görüşmelerde kendi devletimizin kendi personelimizle oluşan uçaklarını, helikopterlerini, bu yangın mücadelesinde kullanacağız. Hayırlar getirsin diyorum" ifadelerini kullandı.

"Ağaç kesimini 10 milyon metreküp azalttık"

Ağaç kesimini 10 milyon metreküp azalttıklarını belirten Veysel Tiryaki, "Bu ormanlar bize emanet. Çocuklarımıza teslim etmek zorundayız. Bakın ben Bolu'da doğdum. Bolu'da büyüdüm ve çok sık gelirim. Bu ormanları korumak bizim işimiz. Burada kooperatif başkanları ve köylüler, ormanda çalışan arkadaşlarımız burada iş yapanlar var. Türkiye genelindeki planlanan orman, ağaç kesimini 10 milyon metreküp azalttık. Daha az keseceğiz. Bolu'da 750 bin metreküp ağaç kesimini azalttı. Türkiye'nin her tarafında azalttık. Paramızı daha dikkatli kullanacağız. Tasarruf edeceğiz. Daha az ağaç keseceğiz" diye konuştu.

"Orman köylülerinin yüzde 35-40 daha fazla ellerine para geçecek"

Orman köylülerinin daha çok para kazanacağına dikkat çeken Veysel Tiryaki, "Orman köylüleri var. Ben orman köylülerine desteklenmesi gerektiğini düşünen, insanların köyde yaşaması gerektiğine inanan, insanların tarlalarını ekmesi, hayvan beslemesi gerektiğine inanan bir insanım. Şimdi yeni yapılan bir düzenlemeyle bakın, çok yeni. Resmi Gazete'de yayınlandı. Düzenlemeyle orman köylülerine bugüne kadar yapılmayan ciddi katkılar geliyor. Orman köylüsüyseniz ormanda çalışıyorsanız kendinizi ilgilendiren bir şey söyleyeyim. Orman köylüleri bundan sonra her yıl satış bedelinin değil, maliyetinden yüzde 70 daha ucuza odun alacaklar. Yani orman köylüleri, ormana maliyetinin yüzde 30'unu alacaklar odunlarını. Orman köylümüz, ormanda yaşıyorsa gidip odununu hazırlayacak, durumu da yoksa, yaşlıysa, emekliyse devletten maliyet fiyatının yüzde 30'una alacak. Orman işletmelerinin masrafları çıktıktan sonra kazandığı paranın yüzde 10'u her yıl orman köylüsüne dağıtılacak. İlk defa yapılan bir uygulama. Yani Orman İşletmesi üretti, malı sattı, oradan eldeki karın yüzde onu orman köylüsüne dağıtılacak. Ormanda çalışanların sigortayı teşvik için bu madde konuldu. Ürettiği malın üzerine yüzde 5 daha fazla para ödenecek. Yani üretimin yüzde 5'i daha fazla alınacak. Yüzde 25 kooperatiflere tanınan hakkın bu ortadan kaldırıldı. Onu da tartışırız. Kooperatiflerde orman köylülerinin çalışmasını istiyoruz. Parayı köylü kazansın istiyoruz. Kooperatiflerin adı kullanılarak sadece müteahhit firmalar aracılığıyla kooperatifler mal üretsin istemiyoruz. Kısacası şunu söylemek istiyorum. Ormanda çalışanların maddi anlamda bugünkü parayla yüzde 35-40 daha fazla ellerine para geçecek" dedi.

"Orman içerisine dökülen her inşaat artığı hane ve benzerini işleyenler orman suçu işlemiş olacaklar"

Son olarak ormanları kirletme konusunda cezaların ağırlaştırıldığına değinen Tiryaki, "Ormanları kirletiyoruz. Hassas olduğum bir konudur. Kanuna bir madde daha koyduk. Ben de gittiğim bölgelerde, köylerde görüyorum. İnşaat atıkları yol kenarlarına dökülüyor. Arkadaşlar buralar hepimizin. Şimdi yeni bir madde koyduk. Orman içerisine dökülen her inşaat artığı hane ve benzerini işleyenler orman suçu işlemiş olacaklar. Bunları duyuralım, köylülere duyuralım. Orman suçu işleyenlerin sonunun ne olduğunu biliyorsunuz. Cezaları ağır. O nedenle kimse ormanları kirletmesin, çöp dökmesin, inşaat artığı atmasın" şeklinde konuştu. - BOLU