Veli Ağbaba: "Siyaset Yaparsam Malatya'da Yaparım, Yapmazsam Siyaseti Bırakırım"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, seçimlerde nereden aday olacağıyla ilgili "Malatya'da siyaset yapıyorum, başka yerden aday olursam ayıp olur. Böyle bir tartışma benim dışımdadır. Siyaset yaparsam Malatya'da yaparım, yapmazsam siyaseti bırakırım" dedi.

Malatya'da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan Ağbaba, kayısı festivalinden hasar tespit çalışmalarına, esnaf ziyaretlerinden adaylık konusuna bir dizi açıklamada bulundu.

"MALATYA'NIN AYRIŞTIRILMAMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİK"

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 25. Malatya Uluslararası Kayısı Festivali'nin kortejine katılan Ağbaba, "Görevimiz Malatya'yı bölmek, parçalamak değil, kentte bir birliktelik sağlayabilmektir. Bununla ilgili de elimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz. Kortej tartışılır ama böyle bir görüntü vermek gerekiyordu. Bu görüntüye bizim katkımız olsun dedik. Hem AK Parti hem de MHP milletvekilleri vardı. Cumhur İttifakı vardı, Millet İttifakı'ndan biz olmasaydık o birlik ve beraberlik görüntüsü olmazdı. Yüzde 50 eksik kalırdı. Bu simgesel bir olay, Malatya'nın ayrıştırılmaması gerektiğini söyledik ve korteje katıldık" dedi.

"FESTİVALLERİN YAPILMASINI SAVUNUYORUZ"

Milletvekili Ağbaba, kayısının festivalinin temelinin 50 yıl önce atıldığını anımsatarak şunları söyledi:

"Kayısı festivalinin yapılması gerektiğini ifade ediyorduk. Hatta büyükşehir yapmayacaksa, biz belediyelerimizle birlikte yapalım diyorduk. Festivalin yapılmasını savunuyoruz. Malatya'nın bu festivallerle kabuğunu kıracağına, insanların nefes alacağına inanıyoruz. O nedenle daha kapsamlı ve güzel festivaller yapılmalıdır. Kayısı festivalini canı gönülden destekliyoruz. Malatya maalesef son dönemde renksiz, çorak bir ile dönüştü. Sadece iktidara yakın insanların konuşabildiği ve program yapabildiği bir il, bunun açılması gerektiğini düşünüyoruz. Kent festivalleriyle marka olabilir. Hem kayısı hem de film festivalleri, kitap ve diğer fuarlar bu anlamda büyük önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde daha güzel şeyler yapılır. Cumhuriyet Halk Partisi ve ilin milletvekili olarak Malatya'da birlik, beraberlik ve huzura ne kadar katkımız olursa onun yanındayız. Bazı şeyler eksik de olsa görmezden geliyoruz. Kayısı festivalinin yapılması doğru bir adımdır. Umarım bundan sonra da devam edilir. Yüzbinlerce insan gidip konserlerde sanatçıları dinlediler, nefes aldılar. Bu önemlidir."

"ESNAF SATTIĞININ YERİNE ÜRÜN KOYAMIYOR"

Sık sık esnaf ziyaretinden bulunarak, onlarla bir araya geldiğini dile getiren Ağbaba, "Enflasyon esnafı çok etkiliyor, sattıklarını yerine koyamıyorlar. Türkiye'deki ekonomik buhran esnafı direkt etkiliyor. Kepenk kapatan, klimasını ve buzdolabını çalıştırmayan, elektriğini açmayan esnafla karşı karşıyayız. Hem elektrik fiyatları çok fahiş hem kiralar fahiş. Esnaf ayakta durmakta zorlanıyor. En çok karşılaştığımız şey; hayat pahalılığının esnafı etkilemesi" dedi.

"KAYISIDA HALA HASAR TESPİTİ YAPILABİLMİŞ DEĞİL"

Ağbaba, nisan ayında kayısının soğuk hava dalgasından etkilendiğini ve bir zirai don yaşandığını kaydederek, "Nisan ayına bir don oldu. AK Partili milletvekilleri kalktılar; 'Biz hasar tespitinde bulunacağız' dediler. Nutuk atıp gittiler. Arkalarına bakmadılar. Malatya'da hala bir hasar tespiti yapılabilmiş değil. Malatya çiftçisinin bu açıklamaları yapan milletvekillerinin yakalarından tutmaları gerektiğini düşünüyoruz. Hatta insanların prim ödeyerek hak sahibi olduğu TARSİM'in ödemiş olduğu zararları bile kendileri ödetmiş gibi bir yalanla karşı karşıyayız. Ama maalesef Malatya'da hala kayısıyla ilgili bir hasar tespiti yapılmadı. Ürününün tamamı yanan insanlara destek verilmedi" diye konuştu.

"BAŞKA YERDEN ADAY OLURSAM AYIP OLUR"

Ağbaba, "Önümüzdeki seçimde Malatya'dan mı aday olacaksınız?" sorusuna, "Ben Malatya'da politika yapıyorum. Malatya'da siyaset yapıyorum, başka yerden aday olursam ayıp olur. Emeğim Malatya'da, bütün yaz tatilimi de burada geçiriyorum. Böyle bir tartışma benim dışımdadır. Siyaset yaparsam Malatya'da yaparım, yapmazsam siyaseti bırakırım" cevabını verdi.