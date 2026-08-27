Haberler

Çınar'da bıçaklı kavga: Kardeşini öldürdü

Çınar'da bıçaklı kavga: Kardeşini öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Mehmet Azboy (27) ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet Azboy (27), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesi Yeni Mahalle Bahçeşehir Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Azboy ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Azboy, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Azboy'un cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!

Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz

Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor! 72 aya kadar taksit yapılacak
Süper Lig ekibinden Thomas Lemar sürprizi

Süper Lig ekibinden yılın sürprizi!
Demirovic olmadı, Galatasaray bombayı bir başka yıldızla patlatıyor

Demirovic olmadı, Galatasaray bombayı bir başka yıldızla patlatıyor
Livakovic, Barcelona'ya imza attı

Süper Lig devinden Barcelona'ya!
Turu tek başına getirdi! Sen neymişsin be Ederson

Sen neymişsin be Ederson!
Şampiyonlar Ligi’nde 18 sezon sonra iki Türk takımı mücadele edecek

Bu gece 18 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşti
Manisa'da hastalardan ameliyat için para aldığı iddia edilen doktor tutuklandı

Hastanın şikayetiyle ortaya çıktı! Doktordan akılalmaz vurgun