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FDA, pankreas kanseri tedavisinde hayatta kalma süresini ikiye katlayan ilacı onayladı

FDA, pankreas kanseri tedavisinde hayatta kalma süresini ikiye katlayan ilacı onayladı
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FDA, klinik denemelerde hastaların hayatta kalma süresini neredeyse iki katına çıkaran ve KRAS genini hedef alan daraxonrasib adlı pankreas kanseri ilacını onayladı. Hap formundaki ilaç, 500 hastalık çalışmada 13,2 ay hayatta kalma sağlarken, kemoterapi 6,6 ayda kaldı. İlaç, tedavisi zor bu kanser türü için 'çığır açıcı' bir seçenek sunuyor ve FDA, 'Çığır Açan Tedavi' statüsüyle altı ay erken onay verdi.

Abd Gıda Ve İlaç İdaresi ( Fda ), klinik denemelerde hastaların hayatta kalma süresini neredeyse iki katına çıkaran bir pankreas kanseri tedavisini onayladı. Revolution Medicines tarafından üretilen ve Rasonque markası altında satılan daraxonrasib adlı ilacın, en ölümcül kanser türlerinden birinin tedavisinde "çığır açıcı bir gelişme" olabileceği öngörülüyor. 500 hastanın katıldığı ileri aşama bir klinik çalışmada, hap formundaki ilacı her gün alanların ortalama hayatta kalma süresinin 13,2 ay olduğu, kemoterapi alanların hayatta kalma ortalamasının ise 6,6 ay olduğu tespit edildi. Fda'ya göre ilaç "son derece zor ve tedavisi güç bir kanser türüyle karşı karşıya olan hastalar için kritik ve yeni bir seçenek" sağlıyor. Daraxonrasib, pankreas tümörlerinin %90'ından fazlasında bulunan ve kanser gelişimini tetikleyen mutasyona uğramış KRAS genini hedef alıp devre dışı bırakarak kanserin yayılmasını önlemeye yardımcı oluyor. Amerikan Kanser Derneği verilerine göre, ABD'de her yıl yaklaşık 67 bin kişiye pankreas kanseri teşhisi konuluyor ve bu kanser türü, tüm büyük kanserler arasında en yüksek ölüm oranına sahip.Pankreas kanseri genellikle geç teşhis ediliyor ve tedavisi oldukça zor. Pankreas kanseri olanların yarısından fazlası teşhisten sonraki üç ay içinde hayatını kaybediyor. FDA 2025 yılında ilaca, hızlandırılmış incelemeyi gerektiren ciddi rahatsızlıkların tedavilerine verilen "Çığır Açan Tedavi" statüsünü verdi.Ajansın Onkoloji Mükemmeliyet Merkezi direktörü Angelo de Claro, ilacın "tıbbi ihtiyacın karşılanamadığı bir alanda daha önce görülmemiş sonuçlar vermesi" nedeniyle FDA'nın, düzenleyici sürenin dolmasını beklemeden, altı ay erken onay verdiğini söyledi.FDA'nın açıklamasına göre, tedavinin en yaygın yan etkileri deride döküntü, ishal, mide bulantısı, yorgunluk ve kusma. Denemede kemoterapi ile tedavi edilen hastaların %57,5'ine kıyasla, daraksonrasib kullanan hastaların yaklaşık %44'ünde ciddi yan etkiler görüldü. Aralık ayında 4. evre pankreas kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan eski ABD Senatörü Ben Sasse, ilacın klinik denemesine katılan hastalar arasında ve ilacın tümörlerinin küçülmesine yardımcı olduğunu söyledi. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

BBC
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