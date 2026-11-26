Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay sırasında bölgeden geçen polis ekipleri kavgaya müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada silah kullanıldı. Kavgada 2 kişi yaralanırken, tesadüfen bölgeden geçen polis ekipleri olaya müdahale etti. Adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın yaşandığı yerde çok sayıda boş mermi kovanı bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı