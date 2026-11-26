Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın, maç sonu röportajında sözü kesilen bir kadın muhabire sahip çıktığı an sosyal medyada viral oldu. Başka bir gazeteci araya girip muhabirin ikinci sorusunu bastırmaya çalışınca Bellingham, "Pardon, onun bir sorusu daha var" diyerek söz hakkını yeniden muhabire verdi, BBC'nin haberine göre.

Görüntüler internette binlerce yoruma konu oldu, 23 yaşındaki futbolcu "saygılı" ve "terbiyeli" olduğu için övgü topladı.

BERNABEU'DA KARMA BÖLGE KARMAŞASI

Olay, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'ı 5-1 yendiği, Arda Güler'in de forma giydiği karşılaşmanın ardından Bernabeu'daki karma bölgede yaşandı. BBC Sport muhabiri Elizabeth Conway, Bellingham'dan ikinci yarıda attığı golü anlatmasını istemişti.

Conway ikinci sorusunu sorarken bir erkek gazeteci araya girip konuşmaya başladı. Bellingham ise bu gazeteciye dönerek muhabirin sorusunu tamamlamasını istedi.

"ORADA ÇOK AZ KADIN MUHABİR VAR"

Real Madrid'i takip eden Conway, BBC Radio WM'ye yaptığı açıklamada karma bölgeyi "tam bir kargaşa" olarak tanımladı. Dirseklerin, mikrofonların, kameraların ve üstünüze uzanan uzun boylu adamların arasında kalındığını anlatan muhabir, orada çok az kadın ve İngiliz muhabir bulunduğunu söyledi.

Sözünün kesilmesinin bu işin olağan bir parçası olduğunu belirten Conway, Bellingham'ın araya girmesinin kendisini çok mutlu ettiğini anlattı: "Bir kez daha saygılı ve kibar olduğunu, beni bir gazeteci olarak gerçekten önemsediğini gösterdi."

MOURINHO'DAN BÜYÜK ÖVGÜ

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho da maçın ardından Bellingham için "Hiç şüphesiz dünyanın en iyi orta saha oyuncusu" ifadesini kullandı. Real Madrid, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki yüzde 100'lük performansını sürdürdü.

Kaynak: BBC