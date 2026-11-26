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Trendyol 1. Lig'de topladığı 29 puanla üçüncü sırada yer alan Iğdır FK, son 12 karşılaşmada da sahadan yenilgiyle ayrılmadı. Ligde Pendikspor ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan yeşil-beyazlı ekip, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine imza attı.

12 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Sezona Süper Lig parolasıyla başlayan Iğdır FK, 29 puanla Trendyol 1. Lig'de üçüncü basamakta konumlandı. Yeşil-beyazlı ekip, son 12 maçta mağlubiyet yüzü görmeyerek kulüp tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini elde etti.

GÖZLER PENDİKSPOR MAÇINDA

Kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalayan ve 29 puanla zirve yarışının güçlü ekiplerinden biri haline gelen Iğdır FK, Pendikspor mücadelesiyle birlikte çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor.