Van haber | Van'daki Akdamar Kilisesi'nde 10. Ayin Yapıldı

İSHAK KARA

Van'ın Gevaş ilçesinde, Van Gölü üzerinde bulunan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan tarihi Akdamar Kilisesi, 10'uncu ayine ev sahipliği yaptı. Restorasyonuna 2005'te başlanan ve 2007'de anıt müze olarak açılan Akdamar Kilisesi'nde ilk ayin, 95 yıl aradan sonra 2010 yılında yapılmıştı.

Yılda bir kez ayin izni verilen kilisede, 2015 yılında 'güvenlik' gerekçesiyle ayinlere 3 yıl ara verilmişti. Tarihi kilisede bu yıl 10'uncu kez yapılan ayin için yurt için ve yurt dışından çok sayıda kişi Van'a geldi. Türkiye Ermenileri Patrikliği'ne mensup din adamlarının katılımıyla dün yapılan ayini rahip Harutyun Damadyan yönetti. Ayine katılanlar, tarihi kilisede dua edip ilahi okudu. 10'uncu ayinin ardından Ermeni din adamları tarafından tarihi kilisenin önünde güvercin uçuruldu.

KATILIM AZ OLDU

Gayane Gevorgyan, "Bu sene ayın yapmak için herkes geldi. Ama az kişinin katılması gözden kaçmadı. Her sene 9'uncu ayın ilk haftası kutluyoruz. Bugün Hristiyanlar için kutsal bir ay, herkesin dualarını Allah kabul etsin" dedi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu ise "İçişleri Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan, Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan kilise, Türkiye Ermeni Patriği tarafından bu yıl 10'uncu ayine ev sahipliği yaptı. Huzur, barış kardeşlik içerisinde bir katılım sağlandı. Anadolu topraklarının bin yıldır çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu medeniyetleri, içerisinde barındırdığı kültürünün en iyi bir şekilde, özgür bir şekilde sergilendiği bir ana tanıklık ettiğini söylemek mümkündür" diye konuştu.

Almanya'dan gelen bir Ermeni ise "Ben ilk defa geliyorum. Ayin süper geçti fakat birkaç eksiklik var. Ayin her zamanki gibi muhteşemdi. Doğum yerim Lice, Almanya'da yaşıyorum. İlk defa geldim. Negatif şeyler de gördüm. İyi şeyler de vardı. Özgür ve rahat bir şey yok diyebilirim" dedi.

"ÇOK MEMNUN KALDIM"

İstanbul'dan gelen Arus isimli Ermeni vatandaş "Arzumuz vardı, geldik. Allah herkesin dualarını kabul etsin. Güzel bir gün geçirdik, memnun kaldık" derken Sisi Çınar da "Ben İstanbul'dan geliyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok memnun kaldım. Özellikle Van halkı çok muhteşem, onu bir kez daha görmüş olduk. Arzumuz, niyetimiz vardı; adak adamaya geldik. Bizim için çok önemliydi. Umarız bu var olan değerlerimiz daha çok gün yüzüne çıkar, daha çok değerlenir. Hem kendi milletimiz için hem de Türkiye için daha iyi değer kazandırır" diye konuştu.

"BARIŞ İÇİN DUA ETTİK"

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, yılda bir gün yapılan ayin için İstanbul'dan, Ermenistan ve dünyanın her yerinden gelindiğini söyledi. Maşalyan, "Barış ve esenlik içinde bu yılki ibadetimizi gerçekleştirdik. Bize bu kolaylığı sağladıkları için yetkililere teşekkür ediyoruz. Umuyoruz bu tür birliktelikler Türkiye, Ermenistan arasındaki ilişkilerin olumlu gelişmesinde yardımcı olur. Gerçekten bu coğrafyayı paylaşan halklarız. Bin yıllık ortak geçmişimiz var. Güzel şeyler olmuş ve bu güzel şeylerin üzerinde yoğunlaştığımızda gelecek için umut vaat eden ilişkiler geliştirebiliriz. İki halkın, iki dost halkın barış içinde yaşaması için, Kafkasların bir barış coğrafyasına dönüşmesi için duamızı ettik. Tanrı ülkemizi korusun, Tanrı insanlığı korusun" dedi.

Katılımın önceki yıllara oranla az olduğu gözlemlenirken saat 10: 00'da başlayan ayin yaklaşık iki saat sürdü. Ayine gelenler, daha sonra teknelerle adadan ayrıldı.