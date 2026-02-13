Van'da nefes kesen çığ tatbikatı gerçeği aratmadı

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) koordinasyonunda, Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde 150 personelin katılımıyla çığ tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği kayak merkezinde meydana gelen çığ nedeniyle elektrik kesintisi yaşanırken, telesiyejde 4 kişi mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, telesiyejde mahsur kalanları güvenli şekilde tahliye ederek aşağı indirdi.

Tatbikat kapsamında ayrıca çığ altında iki kişinin kaldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bölge güvenlik şeridiyle kapatılırken, arama kurtarma ekipleri sondalama yöntemiyle çığ altında kalan yaralılara ulaştı. Kurtarılan yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen UMKE ekiplerine teslim edilerek güvenli şekilde alandan tahliye edildi.

Afad İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), HADAK, Hak Arama Kurtarma, Hayrat Arama Kurtarma ve Nas-sar ekipleri katıldı. Bir hafta süren teorik ve saha eğitimlerinin ardından düzenlenen tatbikatta toplam 150 personel ve 30 araç görev aldı.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Van AFAD Müdür Vekili Mehmet Nazım Akın, gerçekleştirilen çalışmanın 150 personel ve 30 arama kurtarma aracıyla icra edildiğini belirtti. İki senaryo üzerinden hareket ettiklerini ifade eden Akın, "Birinci senaryoda teleferikte mahsur kalan kayakçıların kurtarılması planlandı ve dört vatandaşımız başarıyla tahliye edildi. İkinci senaryoda ise meydana gelen çığ nedeniyle çığ altında kalan iki vatandaşımızın kurtarılması gerçekleştirildi" dedi.

Tatbikatların amacının teorik eğitimlerin sahada pratiğe dönüştürülmesi olduğunu dile getiren Akın, "Bu tatbikatların amacı, teorik olarak aldığımız eğitimleri sahada pratiğe dönüştürmektir. Aynı zamanda personelin bilinçlendirilmesi, aldığı eğitimleri sahada doğru ve etkin bir şekilde uygulayabilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hangi kurumun hangi görev ve sorumluluğu üstleneceğinin uygulamalı olarak ortaya konulması hedeflenmektedir. Eğitimlerde, toplantılarda ve konferanslarda ele aldığımız konuları sahada uygulama imkanı buluyoruz. Bir diğer amaç ise afet ya da tatbikat esnasında ortaya çıkabilecek eksiklik ve aksaklıkları tespit ederek bunları en aza indirmektir. Böylece gerçek olaylarda karşılaşabileceğimiz sorunları önceden görüp gerekli tedbirleri alma imkanı sağlanmaktadır" diye konuştu.

Tatbikatların önemli hedeflerinden birinin de personelin stres yönetimini geliştirmek olduğunu ifade eden Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afet ve acil durumlarda görev yapan personelin stres düzeyini kontrol edebilmesi, doğru karar alma süreçlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu tatbikatlarla birlikte personelin motivasyonunun artırılması ve stres yönetiminin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır." - VAN