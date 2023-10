Vali Çiftçi'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Valisi Mustafa Çiftçi Cumhuriyetin 100. yılını, ülkemizin temellerinin atılmasına önsöz olan; vatan savunmasında azim, inanç ve kararlılıkla mücadele gösteren Erzurum'un destansı ikliminde kutladıklarını belirterek şöyle devam etti, " Aziz milletimize ve tüm Erzurumlulara kutlu olsun. Üç kıtaya hükmetmiş, gittiği her yere adaletle nizam eylemiş Osmanlı Cihan Devleti'nin varisleri iken "tarihin nesnesi olma" tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımız büyük çöküşün ardından, Anadolu yeni bir doğuşa sahne olmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. "Gerek askeri gerekse siyasi hayatımın bütün dönemlerini işgal eden mücadelelerimde daima hareket kuralım, milli iradeye dayanarak milletin ve vatanın muhtaç olduğu amaçlara yürümek olmuştur." diyen Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde, Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şekli olarak Cumhuriyet benimsenmiştir. Cumhuriyet'i yaşatma ve koruma görevinin omuzlarımızda olduğunun biliciyle bizler; bu değerli mirasa bütün vatandaşlarımızı barış ve huzur içinde bir arada yaşatma idealimiz ile sahip çıkacak, istikbale emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Ülkemiz, benimsediği çoğulcu anlayış ile toplumumuzdaki bütün farklılıkların temsiline imkan tanıyan bir kimliğe bürünüp; tek bayrak, tek millet, tek vatan ve tek devlet ülküsü etrafında yaptığı önemli atılımlarla hürriyet ve bağımsızlığını perçinlemiş ve tüm mazlum milletlerin umudu olmuştur. 1071 yılında Anadolu'yu vatan edinen, İstanbul'un fethi ile gücünün doruklarına erişen, Milli Mücadele yıllarında işgaller karşısında vatan uğruna her türlü zorluk karşısında yılmadan, imanla, inandığı ülküler etrafında birleşerek istiklaline ve istikbaline sahip çıkan Aziz Milletimiz; geçmişte olduğu gibi günümüzde de birlik ve beraberliğini koruyarak Cumhuriyet'e ve milli değerlerimize sahip çıkacaktır. Kafkas cephesindeki Mehmetçiğimize, okulun çarşaflarını çuval yapıp içine erzak ve mühimmat koyarak Sarıkamış'a gönderen Erzurum Lisesi öğrencilerinin umutları, özlemleri ve inançları; günümüz gençlerinin enerjisi, üretkenliği ve coşkusu ile aynı noktada buluştuğu zaman yarınlarımız daha güvenli, huzurlu ve müreffeh olacaktır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı olan gençlerimiz vasıtasıyla istihdamdan spora, teknolojiden girişimciliğe her alanda güçlü altyapımızla 2053 ve 2071 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacağız. Bu duygularla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın bütün komutanlarını, devletimizin kuruluşunda emeği olan siyaset adamlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilik unvanıyla Hakk'ın rahmetine kavuşan tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin ebed-müddet olmasını niyaz ediyorum." - ERZURUM