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Başkan Seçer: "4,5 yıl boyunca sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla önemli çalışmalar yaptık"

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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Makine Mühendisleri Odası (MMO) Mersin Şubesi ortaklığında, odanın kuruluşunun 69. yılı dolayısıyla 'Geleneksel Gece' programı düzenlendi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Makine Mühendisleri Odası (MMO) Mersin Şubesi ortaklığında, odanın kuruluşunun 69. yılı dolayısıyla 'Geleneksel Gece' programı düzenlendi. Programda konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "4,5 yıl boyunca sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla önemli çalışmalar yaptık" dedi.

Bir otelde düzenlenen programa, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra, MMO Başkanı Yunus Yener, MMO Mersin Şube Başkanı İbrahim Yücesoy, ilçe belediye başkanları, iş dünyası, STK ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Görev başında oldukları 4,5 yıl boyunca demokrasinin temel taşlarından olan sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Seçer, kent yönetiminde STK'ların görüşlerini alarak bu görüşlerden yararlandıklarını aktardı. STK'ların görüşlerini önemsediklerini kaydeden Seçer, "Parlamentoda yasa yaparken, bir konu komisyonlarda görüşülürken o konuyla ilgili odalar, meslek kuruluşları, sivil toplum davet edilir. Toplantıda görüşleri alınır. Konunun ihtisas sahibi, uzmanı ve otoritesi, konuyu siyasilerden çok daha iyi bilir. Gelişmiş toplumlarda genelde parlamentoya sunulan yasa teklifleri mutlaka sivil toplumun denetiminden, onayından ve yasa teklifinden geçen teklifler olur" diye konuştu.

"Mersin'de kenti yönetirken işi bilenlerle çalışmalar yaptık"

Daha demokratik bir toplum arzusuyla mücadele ettiklerinin altını çizen Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin de bu anlayışa sahip bir belediye olduğunu söyledi. Seçer, "Bu aslında hesap vereceğimiz halk karşısında işimizi kolaylaştırıyor. Son 4,5 yıllık dönemde Mersin'de, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1/5000'lik planları yaparken özellikle bu konudaki yetki ve ihtisas sahibi odalardan destek aldık. Bunu yaparken de onlardan halka bunun anlatılmasını istedik. Bu bizim işimizi kolaylaştırdı. Çünkü işi bilenlerle yapıyorsunuz. Sivil toplum eliyle bunu halka anlatmak daha kolay oluyor" ifadelerini kullandı. Mersin'de çevreyi, toplumu tehdit eden, yasalara, çevreye, doğaya, floraya ve faunaya uygun olmayan yatırımlar karşısında hukuka ve yargıya başvururken de sivil toplumla iş birliği yaptıklarını belirten Seçer, "Birçok konuda da başarılı olduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu anlayışla kent yönetiminde uygulamalarımızı sürdürmeye kararlıyız" sözlerine yer verdi.

"Odamızın temel görevlerinden biri işlerin uzman insanlar eliyle yapılmasıdır"

MMO Başkanı Yunus Yener, MMO'nun 69. yılını kutladıklarını ifade ederek, "Odamızın temel görevlerinden biri yasayla da verildiği üzere işlerin uzman insanlar eliyle yapılması ve meslek haysiyetini korumaktır. Ulaştığımız oda yapısı ve tüm mesleki hizmet düzeyinden dolayı bütün emeği geçenler olarak gurur duyabiliriz" dedi.

MMO Mersin Şube Başkanı İbrahim Yücesoy da 4 yıl önce göreve geldiğinde çok heyecanlı olduğunu belirterek, yeni dönemde göreve gelecek meslektaşlarına başarılar diledi. Yücesoy, "Bizler, bilim ve fenle yönetilen teknik meslek örgütleriyiz. Buranın kültürüyle mesleki hayatımıza başladık ve her zaman da böyle kalacak. Bu örgütlülük bize birçok tecrübe edindirmiştir ve aynı zamanda TMMOB çatısı altında da örgütlenmemiz bizim geleceğe dair yapacağımız birçok projede etkili olacaktır" şeklinde konuştu.

"Bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamını, üretimini ve devamını sağlamak"

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkan vekili Mehmet Caner Can ise Mersin'i ve mesleklerini ilgilendiren konularda ve sorunlarda mühendis, mimar ve şehir plancılarının etkin bir şekilde temsil edilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Biliyoruz ki mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız toplumun ortak yaşamını, üretimi ve devamını sağlamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, görevinden ayrılan MMO Mersin Şube Başkanı İbrahim Yücesoy'a görev süreci boyunca gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı plaket takdim etti. Program, meslekte 25, 40, 50 ve 60 yılını tamamlayan makine mühendislerine plaketlerin takdim edilmesinin ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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