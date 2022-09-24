Unesco Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı'na Yoğun İlgi

'Bozkırın Tezenesi' büyük ozan Neşet Ertaş'ı anmak için Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı", ilk gününde yoğun ilgi gördü.

25 Eylül 2012 tarihinde hayata gözlerini yuman büyük ozan Neşet Ertaş'ı anmak için Kırşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı", Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde Okan Murat Öztürk, Bayram Bilge Tokel, Hilmi Şahballı ve Abdullah Gündüz tarafından gerçekleştirilen "Neşet Ertaş" konulu bir panelle başladı.

Vali Hüdayar Mete Buhara'nın da katıldığı panelde, programları nedeniyle panele katılamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan'ın gönderdikleri kutlama telgrafları okundu.

Panel açılışında, panele İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adına katılan İYİ Parti Ankara milletvekili Ayhan Altuntaş ile Vali Hüdayar Mete Buhara, birer konuşma yaptı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise konuşmasında şunları söyledi:

"Kırşehir Belediyesi olarak hazırladığımız, 'UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10'uncu Yıl Anma Programı' kapsamında bugün burada 'Neşet Ertaş' konulu panelde bulunan tüm katılımcılara hoşgeldiniz diyorum.

25 Eylül 2012'de aramızdan ayrılan, büyük ozanımız 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş, mütevazı yaşam biçimiyle, türkülerinin insana ve hayata dokunuşuyla, insana ve geleceğe olan inancı ve umuduyla; benzersiz sesi ve yorumuyla Anadolu abdal geleneğinin öncüsü ve bozlak kültürümüzün en büyük temsilcisi olmuştur.

Başta büyük ozanımız Neşet Ertaş olmak üzere, Anadolu abdal geleneğinin bütün temsilcileri sayesinde bozlağın anavatanı olan Kırşehir'imiz, müzik alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na giren ilk ve tek şehir olmuştur. Bu da hepimiz için çok büyük bir gurur kaynağıdır. UNESCO Yatırıcı Şehirler Ağına üye 49 ülke şehrinden taahhüdünü yerine getiren 3 şehirden birinin de Kırşehir olduğunu buradan bir kez daha hatırlatmak isterim.

Bu geleneğin yaşatılması, hak ettiği değere erişmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için planladığımız önemli çalışmalara, Dünya Müzik Şehri olan Kırşehir'de bundan sonra da ara vermeden devam edeceğiz.

'UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10'uncu Yıl Anma Programı' kapsamında az sonra değerli panelistlerimiz sayın Okan Murat Öztürk, sayın Bayram Bilge Tokel, sayın Hilmi Şahballı ve sayın Abdullah Gündüz bizlere büyük ozanımız Neşet Ertaş'ı anlatacaklar. Kendilerine şimdiden programımıza renk verdikleri için teşekkür ediyorum.

Büyük ozanımız Neşet Ertaş'ı aramızdan ayrılışının 10'uncu yılında özlem ve rahmet le anıyor, hepinize saygılarımı sunuyorum."

Panelistlerin konuşmalarının ardından Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş da bir konuma yaparak programın hazırlanmasında emeği geçenleri kutladı.

"UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı" kapsamında yapılan panelin ardından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi önünden Cacabey Meydanı'na doğru kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kortejin Cacabey Maydanı'na gelmesinin ardından konser programı açılışı yapıldı.

Başkan Ekicioğlu, burada yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:

"UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10'uncu Yıl Anma Programı için Gürcistan'dan, İtalya'dan, Almanya'dan; Kütahya, Afyonkarahisar, Bursa, Hacıbektaş ve Kırklareli başta olmak üzere ülkemizin farklı şehirlerinden gelen sevgili konuklar ve değerli Kırşehirli hemşehrilerim, sizlerle Ozanlar Diyarı Kırşehir'imizde bir arada bulunmaktan gurur duyuyoruz. Hepiniz hoşgeldiniz.

Kırşehir Belediyesi tarafından 23-24-25 Eylül 2022 tarihleri için hazırlanan; UNESCO Müzik Şehirleriyle birlikte ortak programlar ve ülkemizdeki farklı yaratıcı alanlardaki UNESCO Şehirleriyle birlikte planlamaların yapılacağı ve bu vesileyle de bir arada bulunacağımız UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10'uncu Yıl Anma Programı'nı siz değerli konuklarımızın da katılımlarıyla başlatmış bulunuyoruz.

25 Eylül 2012 tarihinde 'bu dünyadan geçen' Neşet Ertaş, mütevazı yaşam biçimiyle, türkülerinin insana ve hayata dokunuşuyla, insana ve geleceğe olan inancı ve umuduyla; benzersiz sesi ve yorumuyla Anadolu abdal geleneğinin öncüsü ve bozlak kültürümüzün en büyük temsilcisi olmuştur.

Başta Neşet Ertaş olmak üzere, Anadolu abdal geleneğinin bütün temsilcileri sayesinde bozlağın anavatanı olan Kırşehir'imiz, müzik alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na giren ilk ve tek şehir olmuştur. Bu da hepimiz için çok büyük bir gurur kaynağıdır.

Bu geleneğin yaşatılması, hak ettiği değere erişmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için planladığımız önemli çalışmalara, Dünya Müzik Şehri olan Kırşehir'de bundan sonra da ara vermeden devam edeceğiz.

UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10'uncu Yıl Anma Programı'nın, UNESCO Şehirlerinin üyelerini de daha fazla birbirine yaklaştırmasına vesile olacağını düşünüyoruz.

Bilindiği üzere 'Bozkırın Tezenesi' büyük ozanımız Neşet Ertaş, 2012 yılındaki vefatından önce, 2009 yılında UNESCO tarafından "Yaşayan insan hazinesi" unvanını almıştı. Neşet Ertaş sadece türkü söyleyen biri değil, aynı zamanda kendine ait yapısı olan eşsiz ve özgün bir saz çalma ustasıdır; bu nedenle de 'Bozkırın Tezenesi' unvanıyla anılmaktadır.

Sesiyle, yorumuyla, sazıyla ve gönül felsefesiyle evrensel değerlere taşınmış olan Büyük Ozanımız Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümünün '25 Eylül' olması nedeniyle bu yıl 10'uncusunu düzenlediğimiz anma programının adını da UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10'uncu Yıl Anma Programı olarak belirledik.

UNESCO unvanını taşıyan şehirler olarak aynı çatı altında bulunmamız ve UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10'uncu Yıl Anma Programı söyleminden de anlaşılacağı üzere, kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin birbirini etkilemesi ve dayanışma potansiyelinden hareketle, başta müzik olmak üzere tüm sanatsal faaliyetlerin ve yaratımların birbirini beslemesi ve desteklemesi düşüncesiyle sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

23-24-25 Eylül günlerinde yapacağımız UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10'uncu Yıl Anma Programı dahilinde, şirin Kırşehir'imizin kültürel değerlerini sizlerle paylaşırken; değerli misafirlerimizin gelmiş oldukları şehirlerin de kültürel değerleriyle buluşmanın fırsatını yakalamış olacağız.

Dünyadaki birçok müzik otoritesi tarafından sesi ve sazıyla efsane olarak kabul edilen Gönül Dağı'nın yanık yüreği, Anadolu abdal geleneğinin temsilcisi büyük ozanımız Neşet Ertaş'ı, aramızdan ayrılışının 10'uncu yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyor, hepinize saygılarımız sunuyorum."

Cacabey Maydanın'ndaki programda konuşmalarının ardından Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu, ozanlar; Halil Daylak, Maksut Feryadi ve Hilmi Şahballı, Gürcistan, İtalya ve Almanya'dan gösteri ekipleri ile müzik grupları gösterilerini sergiledi. İlk günün kapanış konserinde ise ozan Okan Murat Öztürk sahne aldı.