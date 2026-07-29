UKABDER’den 'Kardeşlik' Vizyonu: Afrika ve Asya’da 47 kalıcı eserle yeni bir dünya inşa ediliyor

Günübirlik insani yardımları aşarak sürdürülebilir kalkınma hamlelerine odaklanan Uluslararası Kardeşlik Seferberliği Derneği (UKABDER), Türkiye, Çad, Arakan, Bangladeş başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda devasa projeleri hayata geçiriyor. "UKABDER Kardeşliği" vizyonuyla güneş enerjili su altyapılarına, hastanelerden üretim atölyelerine kadar bugüne dek tamamlanan ve devam etmekte olan 47 kalıcı eser bölge halkının hayatına dokunuyor.

Çad'da Külliye Konsepti ve Recep Tayyip Erdoğan Okulu

Afrika ülkelerinden Çad'da bir mahallenin tüm ihtiyaçlarını tek merkezden karşılamayı hedefleyen UKABDER, dev bir külliye projesi de yürütüyor. 120 yetime yuva olan Darül Ferah Erkek Umut Evi, 2026 Ocak ayında açılışı yapılan Darüsselam Kız Sevgi Evi, erkek ve kız Kur'an kursları ile Fatih Sultan Mehmet Han Camii'nin etrafında şekillenen komplekse, şimdi de Türkiye standartlarında modern eğitim verecek olan "Recep Tayyip Erdoğan Okulu" ekleniyor. Eğitim yatırımları bununla da sınırlı kalmazken, maddi imkansızlıklar nedeniyle inşaatı yarım kalan iki katlı ve iki bloklu Bokoro Lisesi, dernek bağışçıları tarafından sahiplenilerek tamamlanıyor. Ayrıca, Çad'da 10 bin öğrencinin eğitim gördüğü bir üniversitenin kampüsüne, Türk-İslam mimarisini yansıtan; şadırvanı, amfisi ve geniş avlusuyla dikkat çeken "Yavuz Sultan Selim Camii" inşa edilerek akademik hayata manevi bir toplanma merkezi kazandırılıyor. Sadece Afrika kıtasına odaklanmayan dernek, Asya coğrafyasında da eğitim ağını genişletiyor. Bangladeş'teki dezavantajlı öğrenciler için Ashab-ı Suffa Medreseleri'nin üçüncüsü de inşa edilirken, Nour Al Maaref Kız Meslek Okulu ile kız çocuklarının eğitimde yaşadığı eşitsizlikler ortadan kaldırılıyor. Derneğin geniş coğrafyalara yayılan faaliyetleri kapsamında, Asya ülkesi Nepal'de inşa edilen çocuk parkı gibi sosyal dokunuşlar da dikkat çekiyor.

Kurban Bağışçılarına Özel "Sırr-ı Vahdet" Meyve Bahçesi ve İlkokul

UKABDER tarafından 2023 yılında "Yeşeren Umutlar", 2024'te "Sahranın Cenneti" ve 2025'te "Firdevs Cenneti" adıyla kurulan tarım alanlarına, 2026 yılı kurban bağışçıları anısına "Sırr-ı Vahdet" Meyve Bahçesi eklendi. Derneğin tamamen kendi öz kaynaklarıyla, ekstra bağış toplamadan bir hediye olarak hayata geçirdiği bu projeler, bölge halkına ve yetimhanelere kalıcı taze sebze-meyve tedariki sağlıyor. Ayrıca bu yıl bir yeniliğe imza atılarak, 2026 kurban bağışçıları anısına iki ülke arasındaki bağları pekiştirecek "Çad-Türkiye Kardeşlik İlkokulu'nun inşasına başlandı. Klasik su kuyusu mantığını teknolojik bir vizyonla birleştiren dernek, kuyuların yanına inşa ettiği dev depolar ve güneş enerjisi/elektrik sistemleriyle kesintisiz su imkanı sunuyor. Bunun en büyük örneği olan Bokoro Şehri Depolu Su Kuyusu, 45 bin kişilik bir şehrin su altyapısı sorununu tek başına kalıcı olarak çözüme kavuşturdu. Sağlık alanında hizmete giren Hazreti Eyüp Hastanesi, anne-çocuk sağlığından temel tedavi hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede binlerce kişiye umut oluyor.

Öte yandan, Çad'ın başkentine 4 saat uzaklıktaki ücra bir bölgede kurulan Darül İhsan Umut Evi, sadece yetimlere sıcacık bir yuva ve Kur'an kursu sağlamakla kalmayıp, bölge halkından personelleri işe alarak yerel istihdama da doğrudan katkı sunuyor. Derneğin ilk göz ağrısı olan Suffa Umut Evi ise 4 hocasıyla 60 çocuğa kucak açmayı sürdürüyor. UKABDER, engellilere ve yetim annelerine yönelik açılan dikiş atölyelerinden Hazreti Nuh Marangoz Atölyesi'ne; Kamerun'daki İbrahim Sert Medresesi'nden Konya'daki Ahmet Çalık Hatıra Ormanı'na kadar bugüne dek tamamlanan 47 kalıcı eser ile acil yardımın ötesine geçerek mazlum coğrafyalarda sürdürülebilir bir gelecek tasarlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı