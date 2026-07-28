Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış

Batman'da mezarlık ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Konuyla ilgili Batman valiliği, olayın Mayıs ayında yaşanan ve kız meselesi kaynaklı olduğunu değerlendiren bir cinayetin devamı niteliğinde olduğunu açıklamıştı.

Haberler.com ekranlarında sunucu Melis Yaşar'a konuk olan Batman Söz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hatice Türkan, konuyla ilgili detayları ve olayın perde arkasını anlattı.

HER ŞEY BİR YORUMLA BAŞLADI

Yaşanan elim olayın aslında 16 Mayıs 2026 tarihinde başladığını belirten Türkan, "Bir kızın TikTok paylaşımına yapılan bir yorum yüzünden Görege ailesi ile Direk ailesi arasında başlayan bir husumet. Yani 2 aydır süren bir husumet. Yapılan bir yorum yüzünden Direk ailesinden T.D. isimli şahıs, Hasan Hüseyin Görege'yi bıçakla yaralıyor ve 2 gün sonra Hasan Hüseyin Görege yoğun bakımda hayatını kaybediyor" diye konuştu.

AİLE 2 AY BOYUNCA EVDEN ÇIKAMAMIŞ

Türkan, olayın TikTok'tan yapılan bir yorumla başladığı iddiasının ise sadece gazetecilere verilen bir bilgi olduğunu ve henüz doğrulanmadığını belirterek, "Batman valiliğince de açıklandı. Sadece gazeteciye verilen bilgiye göre 'TikTok'ta yapılan bir paylaşıma yapılan yorum' denildi. Hasan Hüseyin Görege, T.D. isimli şahıs tarafından bıçakla ayağından yaralanıyor ve 2 gün sonra maalesef yaşamını yitiriyor. Bu olaydan sonra Hasan Hüseyin Görege'nin ailesi Direk ailesini tehditvari bir şekilde yani intikam söylemlerinde bulunmaya başlıyor. 'Evinizi terk edin, Batman'ı terk edin yoksa sizden de bir can gidecek' diyor. 2 ay boyunca tehditler devam ediyor. Bu yüzden Direk ailesi hiç evden çıkmıyor 2 ay boyunca. Eve kapanıyor. Diyorlar ki 'siz Batman'ı terk edeceksiniz, biz de sizden bir can alacağız ve biz de sizden bir kan dökeceğiz' diyorlar. Arada tabii ki girişimlerde bulunuyorlar" ifadelerini kullandı.

MEZARLIKTA PUSU KURMUŞLAR

Hatice Türkan, iki aileyi barıştırmaya çalışan ailelerin olduğunu ancak barışın bir türlü sağlanamadığını kaydederek şunları söyledi:

"Tarihler 26 Temmuz 2026'yı gösterene kadar Direk ailesi ilk defa evden çıkıyor ve mezarlığa gidiyor. Çamlıca mahallesinde bulunan Asrı mezarlığa gidiyor. Bir mezarlık ziyareti yapmak üzere. Burada da Görege'nin ailesinden 4 kişi mezarlığa geliyor. Aslında bir pusu şeklinde biliniyor oraya gelineceği ve orada beklemeye başlıyorlar. Görege ailesi orada beklerken Direk ailesi mezarlığa geliyor ve orada silahlı bir saldırı gerçekleşiyor.

Direk ailesinden 3 kişi orada yaşamını yitiriyor. Görege ailesinden 2 kişi de ağır yaralı halde hastaneye kaldırılıyor. Orada ölenlerden 3'ü, işte Mehmet Direk, oğlu Adnan Direk ve yeğeni Ebu Bekir Direk yaşamını yitiriyor. Bu arada Mehmet Direk de AK Parti merkez ilçe yönetiminden, Batman'da siyasetçi birisi. Diğer Görege ailesinden 2 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Ve durumları şu anda ciddi yani onlarla ilgili de her an kritik haberler de gelebilir. Hatta an be anda haberler geliyor ama doğrulatamadığımız bilgiler var ölümlerine dair. 2 kişi şu anda göz altında."

AİLENİN DIŞARI ÇIKMASIYLA OLAYLAR GELİŞTİ

Türkan, Direk ailesinin 2 ay boyunca evden çıkmadığını, 2 ayın sonunda mezarlık ziyareti için çıktıklarında ise planlı bir şekilde silahlı saldırıya uğramalarını ise şöyle anlattı:

"Olay pusu şeklinde verildi birçok sayfalarda haberler. Yani demek ki hazırlığı yapılmış, zaten tehdit mesajları gidiyordu. 'Batman'ı terk etsinler. Yoksa biz aynı şekilde saldırıyı yapacağız. Biz de sizden bir can dökeceğiz' diye. Zaten tehlif mesajları ortada duruyorken Direk ailesinin mezarlık ziyaretine gitmesi onlar için aslında bir kan davasının büyümesine yol açıyor. Ve büyümesine neden oluyor. Bu şekilde saldırı gerçekleşiyor."

OLAY GÜNÜ YAŞANANLAR VE SON DURUM

Olay gününün atmosferi ile bugün gelinen noktada Batman'daki son durumu anlatan Türkan, "Olay günü biz gerçekten şoka girdik. Yani herkes bir tedirginlik haliyle gazeteciler, ajans muhabirleri mezarlığa koştu. Çok sayıda ambulans ve itfaiye mezarlığa yönlendirilince haber ofisimizde de haber ajansları ve muhabirler akşam saatlerinde hemen mezarlığa koştular. Orada tabii ortalık çok gergindi. Hatta bazı gazeteci arkadaşlarımız da buradan hemen polis araçlarını görünce mezarlığa doğru araçlarla koştular. Orada tabii ortalık çok gergin. Gazeteci arkadaşlara saldırı girişimi de oldu. Görüntü almaları engellenmeye çalışıldı. Yani Batman'da şu anda hala sokakta, kahvehanelerde, iş yerlerinde bu olay konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Hatice Türkan, herkeste bir şok hali olduğunu belirterek, olayı anlatmaya şu sözlerle devam etti:

"Bir kan davasının bu şekilde iki ayda bu noktaya gelmiş olması, barışla sonuç almamış olması gerçekten çok büyük üzüntü yarattı. Bir de üstelik şu anda barış sürecinin, barışı konuştuğumuz bir süreçte, toplumsal huzuru konuştuğumuz bir süreçte yaşanan bu olay herkeste bir tedirginlik yarattı."

SORUŞTURMA NE DURUMDA?

Soruşturma sürecine ilişkin bilgiler veren Türkan, "Valilik soruşturmayı genişletmiş durumda. Diğer iki kişinin yoğun bakımdaki tedavisi de devam ediyor. Olası olaylara karşılık, gelişebilecek yeni olaylara karşılık hem Seyitler Mahallesi'nde hem Asli Mezarlık çevresinde, Çamlıca Mahallesi'nde polis geniş çaplı hem önlemler hem soruşturmalar yürütüyor" dedi.

"İNTİKAM ALIRLAR MI?"

Olayların önümüzdeki günlerde büyümesinden tedirgin olduklarını söyleyen Türkan, "Çünkü muhtemelen karşı tarafta bu olayın üstüne gitmek isteyebilir. Üç can yani ölen, üç can çok zor gerçekten. Baba, oğul, yeğen. Bunun acısını ne şekilde dışarıya vuracaklar? Onlar da bir intikam peşine mi giderler? Yoksa hukuken artık olaydan... Böyle bir durumda nasıl karşı tarafta da herhangi bir intikam alırlar? Şu anda siyasi kanallardan yani şu anda Mehmet Dilek'in AK Parti merkez ilçe yönetiminde olduğunu söylemiştim. Siyasi kanallardan da bir sağduyu çağrısı yapılıyor. Sivil toplum kuruluşlarından bir sağduyu çağrıları geliyor gazetelere, bültenlere. Sanıyorum artık vekiller ya da siyasetçiler bu olayın artık daha fazla büyümesine izin vermeden iki aile arasında bir uzlaşma, bir barış sağlama yönünde adım atacaklardır diye tahmin ediyorum. Öyle umuyorum" ifadelerini kullandı.

"GÖZALTILAR ARTACAK"

Hatice Türkan, olayın ardından herhangi bir sorun yaşanabilme ihtimali bulunan noktalarda önlemler alındığını kaydederek, "Zırhlı araçlar, tolmalar mahallelerde zaten. Polis aynı şekilde. Zaten gözaltılar artacak gibi görünüyor. Şu anda yoğun bakım tedavisi devam eden iki kişi de olduğu için şu anda herkes bir bekleme durumunda. Ama Allah korusun gerçekten en büyük korkumuz bu olayın ikinci, üçüncü bir patlak vermesi olur. Sağduyu mesajlarının belki artması gerekiyor. Belki soruşturmanın ya da güvenlik önlemlerin belki daha fazla büyütülmesi gerekebilir artık bu süreçten sonra" diye konuştu.

Hatice Türkan, aktardığı bilgilerin ardından Haberler.com ailesine teşekkür etti.