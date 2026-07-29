Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı.

Soruşturmanın; ihbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin itirafları doğrultusunda derinleştirildiği öğrenildi. İncelemelerde belediye başkan yardımcısı, başkan danışmanı, Özel Kalem Müdürlüğü ve Kent A.Ş. yönetiminin ruhsat süreçlerindeki usulsüz eylemleri mercek altına alındı.

KRİPTOLU E-POSTALAR VE RENKLİ EXCEL TABLOLARI

Başsavcılığın tespitlerine göre, yapı ruhsatı verilmesinde hiçbir resmî yetkisi bulunmayan belediye iştiraki Kent A.Ş. çalışanları, ruhsat işlemlerini tamamen kontrol altına aldı. Kurulan sistemin dikkat çeken detayları şunlar oldu:

Kent A.Ş. görevlilerinin kapalı devre ve kriptolu e-posta sistemleri üzerinden haberleştiği belirlendi.

Ada ve parsellerin farklı renklerle sınıflandırıldığı özel Excel tabloları hazırlandı.

Bu tablolar üzerinden belediye personeline talimat verilerek yapı ruhsatı süreçleri doğrudan Kent A.Ş. tarafından koordine edildi.

1 MİLYAR LİRALIK PARAVAN SÖZLEŞMELER VE 'İRTİKAP' RAPORU

MASAK verileri, kurulan rüşvet çarkının mali boyutunu da gözler önüne serdi. Kent A.Ş. ile müteahhitler arasında toplam bedeli 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 lira olan çok sayıda "danışmanlık hizmeti" sözleşmesi imzalandı. Savcılık, bu sözleşmelerin paravan olduğunu ve ruhsat almak isteyen müteahhitlerden bugüne kadar 361 milyon 392 bin 264 lira tahsil edildiğini belirledi.

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerinin raporunda da Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın müteahhitler üzerinde baskı algısı oluşturduğu, işlemlerin geciktirilmesindeki etkisi ve sözleşme sistemindeki konumu nedeniyle eylemlerinin "irtikap" (nüfuz kullanarak haksız çıkar sağlama) suçu kapsamında değerlendirildiği vurguladı.

BÜYÜK PROJELERDE ELDEN DOLAR, NAKİT VERMEYENE "BAĞIŞ" PROTOKOLÜ

İskân ruhsatları için müteahhitlerden talep edilecek rüşvet miktarlarının, yetkili birim olan Yapı Kontrol Müdürlüğü yerine, Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. başkanlığında yapılan gizli toplantılarda belirlendiği ortaya çıktı.

Elden Dolar Teslimatı: İnşaat hacmi yüksek büyük projelerde para trafiği nakit dolar üzerinden yürütüldü. Müteahhitlerden alınan dolarların, Dedetaş’ın danışmanı U.M. ile Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. koordinasyonunda toplandığı ve Üsküdar Belediye binasında parçalar hâlinde teslim edildiği HTS kayıtlarıyla tespit edildi.

Paravan Bağış: Nakit ödeme yapmak istemeyen müteahhitlere ise Sinem Dedetaş imzalı "paravan bağış protokolü" düzenlendiği, bu yolla firmalara belediyenin çeşitli tadilat işlerinin yaptırıldığı anlaşıldı.

11 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN: 6 GÖZALTI

Elde edilen sağlam delillerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Çok sayıda dijital materyale el konulan baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler şunlar oldu:

Sinem Dedetaş (Üsküdar Belediye Başkanı) Ceyhun Ünlü (Belediye Başkan Yardımcısı) Alihan Koçoğlu (Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü) Burçin Çevik (Mimar) Adem Altıntaş (İş Takipçisi) Bülent Orhan Tozkoparan (Müteahhit)

Kaynak: Haberler.com