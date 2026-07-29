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Sahte indirim oyununa son! Yeni uygulama 1 Ağustos'ta başlıyor

Sahte indirim oyununa son! Yeni uygulama 1 Ağustos'ta başlıyor
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Ticaret Bakanlığı'nın indirimli satış reklamlarına yönelik yeni düzenlemesi 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek. Buna göre indirimli ürünlerde, kampanya öncesindeki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın "eski fiyat" olarak gösterilmesi zorunlu olacak. Düzenlemeyle tüketiciyi yanıltan sahte indirim algısının önüne geçilmesi amaçlanırken, şartlı indirim kampanyaları da yeni kurallara tabi olacak.

Ticaret Bakanlığı, indirim kampanyalarında tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. 1 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

ŞARTLI İNDİRİMLER DE KAPSAMA ALINDI

Yeni düzenlemeyle birlikte tüketicilere indirim veya benzeri bir avantaj sağlanmasını belirli şartlara bağlayan kampanyalar da indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümlere tabi olacak.

SON 10 GÜNÜN EN DÜŞÜK FİYATI ESAS ALINACAK

Düzenleme kapsamında indirimli satış reklamlarında, indirimden önceki fiyat olarak kampanyanın başlangıcından önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması zorunlu hale getirildi. Böylece gerçeği yansıtmayan yüksek indirim algısının önüne geçilmesi hedefleniyor.

MEYVE VE SEBZE İÇİN FARKLI UYGULAMA

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Böylece bu ürün gruplarında da tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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