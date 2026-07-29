Devrek’te boş arazide erkek cesedi bulundu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre Karacaören köyü Geriş Mahallesindeki boş arazide erkek cesedi gören vatandaşlar durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde 66 yaşındaki B.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından cansız beden Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı