- Ücretsiz eğitimle 2 şampiyon çıktı, 300 öğrenci nitelikli okullara yerleşti Mersin Erdemli Belediyesinin ücretsiz olarak açtığı kurs merkezleri başarı rekoru kırdı, 2023 yılı LGS sonuçlarına göre 2 Türkiye şampiyonu çıktı, 300 öğrenci de Fen Lisesi ve nitelikli okullara yerleşti.

- Ücretsiz eğitimle 2 şampiyon çıktı, 300 öğrenci nitelikli okullara yerleşti

MERSİN - Mersin Erdemli Belediyesinin ücretsiz olarak açtığı kurs merkezleri başarı rekoru kırdı, 2023 yılı LGS sonuçlarına göre 2 Türkiye şampiyonu çıktı, 300 öğrenci de Fen Lisesi ve nitelikli okullara yerleşti.

Donanımlı eğitim kadrosuyla ücretsiz eğitim veren Erdemli Belediyesi Kurs Merkezleri başarıdan başarıya koşuyor. Yörük çocuklarının başarısına bu yıl depremden dolayı Erdemli'ye gelen ve kurs merkezlerinde eğitim alan öğrencilerin başarısı da eklenince gurur ikiye katlandı. Sınav sonuçlarına göre Erdemli Belediyesi ücretsiz Kurs Merkezleri'nde eğitim alan Erdemlili Ali Mert Ütaç ve depremden dolayı Erdemli'ye gelen Adıyamanlı öğrenci Ahmet Yiğit Polat LGS'de Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonlarla birlikte 300 öğrencisini Fen Lisesi ve nitelikli okullara yerleştiren Erdemli Belediyesi Kurs Merkezleri şehre gurur yaşattı.

"Ciddi bir başarı elde ettik"

Eğitim meşalesini yakmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Kurs merkezimizde hassaten kitlesel başarıda ciddi bir başarı elde ettik. Bu sene 300 tane gencimiz Fen Lisesi kazandı. Bireysel başarıda da 2 tane gencimiz Türkiye derecesi yaptı. Ben öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve evlatlarını bize emanet eden, bize güvenen aileleri de canı gönülden tebrik ediyorum. Başarımız her geçen gün artarak devam edecek inşallah" diye konuştu.

Kurs Merkezi sayesinde düzenli çalışarak Türkiye Şampiyonu olduğunu anlatan Erdemlili Ali Mert Ütaç, " Güzel bir duygu ama yani ayrıcalıklı bir duygu. Ben ful yapmasaydım burada olmazdım yani. Bu başarıyı elde etmek tabi ki güzel. Ailem sınavdan sınava koşturdu beni. Şimdi ben evde pek çalışmıyorum dedim ama yani çok fazla sınava girdim ailem sayesinde. Bir öğretmenden çok arkadaş gibi davranıyorlardı hocalar bana" diyerek süreci anlattı.

Disiplinli bir çalışma temposuyla sınava hazırlandığını ifade eden öğrencilerden Ceylin Duran ise," Destek oldular, yardıma ihtiyacım olduğunda onlara gidiyordum, onlar bana yardımcı oluyorlardı. Soru götürdüğümde her zaman çözdüler. Disiplinli bir çalışma temposunu aşıladılar bize. Bu vesileyle de bu başarıyı elde etmek kolay oldu" diye konuştu.

Deprem psikolojiden kurtarmak için bana katkı sundular"

Türkiye Şampiyonlarından Ahmet Yiğit Polat da " Kurs merkezi herkesi kayıt ediyordu. Ben de geldiğim için beni de kaydettiler. Kurs merkezindeki hocalar benim eksik yönlerimi telafi etmeye çalıştılar. Bütün öğretmenlerim ve arkadaşlarım beni bu psikolojiden kurtarmak için bana katkı sundular. Bu süreçte en sonunda da LGS'de 500 tam puan çektim ve Allah'ın izniyle İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

İki yıldır ücretsiz kurs merkezine giderek sınavlara hazırlandığını ifade eden Halil Ercan Çarpar, " Aselsan Lisesi'ni kazandım. İki yıldır Erdemli Belediyesi Ortaokul Kurs Merkezi'nde ücretsiz olarak eğitim, öğretimime devam etmekteyim. Kurs Merkezi'nde okuyan arkadaşlarımla beraber en güzel yerlere yerleştik ve bundan dolayı çok mutluyum"şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinden geldiğini ve zorlu bir süreç geçirdiğini ifade eden öğrencilerden Miraç Berke Ulaç da,"Hatay Antakya'dan geldim deprem bölgesinden. Ona rağmen zorlu bir süreç oldu. Çok zor çalıştım ama yine de istediğim puanı elde ettim. Hocalar gerçekten yanımda oldu. Bazıları benimle iletişime geçtiler. Gerçekten deprem bölgesinden geldiğim için bir şeye ihtiyacım olduğunu sordular. Daha çok destek çıktılar bana"ifadelerini kullandı.

Kurs Merkezi öğretmenlerinin sınava hazırlanırken çok yardımcı olduğunu ifade eden öğrencilerden Ayşe Zişan Demirel ile Aynur Kıvrık'ta sürekli aldıkları destekle ders çalıştıklarını anlattı.

Veliler çocuklarıyla gurur duyuyor

Oğlunun bu zor süreci başarı ile tamamlamasından gurur duyduğunu ifade eden veli Semra Polat, "Ahmet'in kursa yazılması gerekiyordu. Sağ olsun Belediye Ahmet'e sahip çıktı, kursa geldi. Buranın katkısını unutamayız çünkü arkadaş ortamı Ahmet'in ders çalışma ortamını bayağı bir etkiledi, bayağı bir ilerledi Ahmet" diye konuştu.

Çocuğunun çok ders çalışarak bu başarıyı elde ettiğini ifade eden veli Hüsne Kıvrık ise, "Çalışıyordu, öğretmenleri de çok yardımcı oluyordu. Motivasyonu iyiydi genel olarak" şeklinde konuştu.

Bir eğitimci olarak kurs merkezi öğretmenlerinin ilgi ve alakalarından memnun kaldığını ifade eden veli Çoşkun Polat da " Son derece fayda sağladığımız bir dershane oldu. Ful çekmesindeki en büyük rollerden bir tanesi buradadır" diye konuştu.

Oğlunun hem ders çalıştığını hem de tarlada kendisine yardım ettiğini ifade eden veli Ali Öğer da, "Okul zamanı ders okul bitti mi, bak şu an biz işten geldik. Daha bir saat önce çalışıyorduk. Sabah dört buçukta kalktı, sekize kadar tarla suladı, oradan banyo yaptık işte buraya beraber geldik. Her anne babanın bir sorumluluğu var. Özellikle bunları yerine getirirseler çocuklarımızı hele Erdemlimizin başarısı daha da yükseleceğine inanıyorum" diye konuştu.

Öte yandan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'da öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.