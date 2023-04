Türkiye Yağlı Güreş Ligi Tanıtım Toplantısı, Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın Katılımıyla Yapıldı

Türkiye Yağlı Güreş Ligi tanıtım toplantısı İstanbul'da, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın katılımıyla yapıldı.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi tanıtım toplantısına; Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 662. Kırkpınar Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, yağlı güreş düzenleyen belediyelerin başkanları ve sporcular katıldı.

Bu sezon hayata geçecek olan Türkiye Yağlı Güreş Ligi, yedi organizasyondan oluşacak. Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile 20 Mayıs'ta başlayacak lig, 10-11 Haziran'da Kocaeli Sekapark Yağlı Güreşleri, 24-25 Haziran'da Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri (Gaziantep), 22-23 Temmuz'da Geleneksel Ay Bastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreşleri (Ordu), 5-6 Ağustos'ta Bursa Büyükşehir Belediyesi 15. Softaoğlu Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 19-20 Ağustos'ta Yunus Emre Belediyesi 8. Geleneksel Yuntdağı Yağlı Güreşleri (Manisa) ve 3. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri ile devam edecek. Düzenlenecek 7 organizasyonun sonucunda pehlivanlar, 2024 yılında düzenlenecek 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Tanıtım toplantısında konuşma yapan Başkan Gürkan, Kırkpınar'ı 'yağlı güreşin olimpiyatı' olarak değerlendirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Her organizasyonda olduğu gibi eğer bir kriteriniz yoksa belli bir planlamaya sahip değilseniz, orayı kontrol edemezsiniz. Kontrol edemediğiniz bir şeyi de yönetmeniz mümkün değildir. 2014 yılından bu yana önceki görevlerim vesilesi ile birçok kademesinde görev aldığım Kırkpınar'ın hem düzenleme komitesi başkanı hem de sorumlusu olarak hep şunu söyledim; Kırkpınar Yağlı Güreşin zirvesi midir? Evet. Kırkpınar yağlı güreşin başkenti midir? Evet. Kırkpınar, yağlı güreşlerin olimpiyatı mıdır? Evet. Bu yüzyıllardır söyleniyor. Peki o zaman sorulması gereken soru şu: Her yağlı güreş yapan pehlivanın hayali, ideali, hedefi, kispetini giyerek Kırkpınar'ın dualı çayırına çıkmak mıdır? Evet. O zaman her isteyen Kırkpınar'ın çayırına doğrudan çıkmalı mıdır? İşte altın soru bu. Anahtar soru bu. Kırkpınar olimpiyatsa, dünyada hangi spor dalında o dalın sporcuları doğrudan olimpiyata katılıyor. Böyle bir örnek var mı? Yok. Biz Kırkpınar'ı zorlaştıralım mı? Elbette ki hayır. Ama yağlı güreşin en önemli öğelerinden sporun da temel felsefesi olan o alın terini de ortaya koyalım. Elbette bütün pehlivanlar hayaline kavuşsun ama ter akıtarak çıksın, emek vererek çıksın, mücadele vererek çıksın."

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ortalama 2 bin 500 pehlivanın katıldığını kaydeden Gürkan, şöyle devam etti:

"Ben Kırkpınar'a her yıl 2 bin 500 sporcunun katılmasını istemiyorum. Şehrime 100 bin kişi gelsin. Ben yılda 6 milyon turist alan bir kentim. Benim sayıdan yana problemim yok. Problemim bu 2 bin 500 pehlivanı 3 gün içinde güreştirebilmek. Zaman yok buna. Cuma sabahı biz 08.30'da güreşleri başlatıyoruz. Kırkpınar'da 14 boy var. Yıl içerisinde 120'ye yakın yağlı güreş yapılıyor ülkemizde. Hepsi çok kıymetli. Hepsinde emek, heyecan, istek var. Baktığımızda bu 14 boyu, bir sistemle, uzmanları tarafından puanlayalım, Kırkpınar'a da başın haricindeki 13 boyda son 50'li olur, 64 olur bunun sayısı belirlenir. Böyle bir sistem kuralım. Biz de Kırkpınar'da daha uzun süreli, yağlı güreşin kendi felsefesinde olan o kıran kırana güreşleri yapalım dedik."

Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeler Birliği'ni kurduklarını hatırlatan Gürkan, "Bu birlik 8 yıl içerisinde çok güzel işlere imza attı. Yağlı güreş tekrar canlandı. Şuanda 150 civarında üyemiz var. ve her gün de bu sayı artarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun kurulması. Bu Türkiye'de bir milattır. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı'na seçildiğinde İbrahim Türkiş ile konuştuk, düşüncelerimizi paylaştık. Ben bunu yapacağım dediğinde inanmamıştım, doğruyu söyleyeyim. Yine pas geçeriz demiştim. Ama İbrahim Türkiş'e o kocaman yüreği için çok teşekkür ediyorum. Bunu başardı. İbrahim Türkiş bizim bu ham düşüncemizi aldı, onu formatladı, lig haline getirdi. Bunu da sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Gürkan, lige katılan yedi belediyenin büyük bir iş yaptıklarını da belirtek, sözlerine şöyle son verdi:

"7 belediyemizi de 7 belediye başkanımızı da canı gönülden kutluyorum. Tarih mücadele edenleri, direnenleri yazar. Tarih bu 7 belediye başkanını altın harflerle yazacak. Türk Yağlı Güreşleri'ni kurtardıkları için tebrik ediyorum. Yağlı güreşleri elbette yurdumuzun her köşesine yaygınlaşması için, sadece geleneksel kültürümüz için de Türk'ün Ata sporu olan vasfıyla sıfatıyla bu ağırlığını yaşatmak için bugüne kadar yaptıklarımızı dünden daha fazla yaparak, bunu sürdüreceğiz. Tüm belediyeler, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin içerisinde olan tüm kentler, şunu da belirtmek isterim: Bizim birliğimizde hiç siyaset yoktur. Biz hiç siyaset konuşmayız. 8 yıldır hiç konuşmadık. Ama hepimiz siyasi güçlerimizi birliğin ve yağlı güreşlerin menfaatleri için kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz.

Geleneksel Güreşler Federasyonu'muzun yanındayız ve destekçisiyiz. Kırkpınar'ın adında yağlı güreş ibaresinin olması da, korunuyor olması da gelecek yüzyıllara, Türk'ün Ata sporunun daha güçlü daha dinamik ama geleneklerinden kopmayarak devam etmesini sağlayacaktır. Bugün verdiğimiz kararın belki çok farkında değiliz. Ne kadar önemli ve ne kadar hassas olduğumuzun farkında değiliz. Emin olun ki bu önümüzdeki yıllarda daha iyi anlaşılacaktır. 7 belediyemize başka başka belediyeler eklenecektir... Bugün bu sistemin eksikleri olabilir ve aksaklıklar olabilir. Bugün bu kurulmuş olan sisteme, karşı olmuş küsmüş ve kırılmış arkadaşlarımız olabilir, biz hepsini buraya davet ediyoruz. Hiçbir ayrımımız yok, hepsi yağlı güreşler için çok değerli çalışmalar yaptılar ve de yapmaya devam ediyorlar. Birlikten kuvvet doğar o yüzden. Bizim bölünmeye değil, birleşmeye, bütünleşmeye, bir olmaya, diri olmaya ihtiyacımız var. Tekrar CW Enerji'ye çok teşekkür ediyorum."