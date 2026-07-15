Haberler

15 Temmuz'un 10. yılında şehit Ömer Halisdemir kabri başında anıldı

15 Temmuz'un 10. yılında şehit Ömer Halisdemir kabri başında anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, Türkiye'nin dört bir yanından Niğde'ye gelen vatandaşlar, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyaretçiler, kahramanlığıyla darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir'e minnet duygularını dile getirirken, Yozgat, Tekirdağ gibi illerden gelen vatandaşlar da duygu dolu açıklamalarda bulundu. Ziyaretlerin gün boyunca sürmesi bekleniyor.

15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümünde Türkiye'nin farklı illerinden Niğde'ye gelen vatandaşlar, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Hain darbe girişiminde gösterdiği kahramanlıkla darbenin seyrini değiştiren ve adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran şehit Ömer Halisdemir'in kabri başında dua eden ziyaretçiler minnet duygularını dile getirdi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinden gelen Abdulvahit Yılmaz, şehit Halisdemir'i her zaman dualarında yaşattıklarını belirterek, "Niğde'ye ilk kez kabir ziyareti için geldim. Böyle bir evladın bu topraklardan çıkması hepimize gurur veriyor. Düşündükçe duygulanıyoruz. Sadece bugün değil, her zaman Ömer Halisdemir ve tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz" dedi.

Tekirdağ'dan gelen Emirhan Doygun ise 15 Temmuz gecesini küçük yaşta olduğu için tam hatırlayamadığını ancak sonradan araştırarak öğrendiğini ifade ederek, "Vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ömer Halisdemir'le gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Yıldız Doygun da yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, "O gün yaşananlar için çok üzgünüz. Keşke hiç yaşanmasaydı. Ama Ömer Halisdemir'le gurur duyuyoruz. Bizim için şehit oldu. Dualarımızı ediyoruz. Buradan sonra annesi için de dua etmeye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrindeki ziyaretlerin gün boyunca devam etmesi bekleniyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Haluk Levent'in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesinde anlattıkları
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı

Bir belediye başkanı daha tutuklandı

İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı

İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! Gelen veriler altın yatırımcısının yüzünü güldürdü

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşti, altın yatırımcısının yüzü güldü
Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...

Zehra Güneş'ten olay itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

Milyonların beklediği teklif Meclis'te kabul edildi
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu
Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma