Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı Keşan'da kutlandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tören gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okunduğu törende konuşan Keşan İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Fatih Mehmet Çetin, Türk Polis Teşkilatı'nın dünya çapında kullanılan her türlü yeniliği takip ederek ve kendi bilgi ve teknolojisini de geliştirerek sadece Türkiye içinde değil, dünyada da saygın bir yer almanın haklı gururunu yaşamakta olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Polis, toplumda huzuru ve düzeni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, yasaların uygulanmasını ve devletin otoritesini sağlamak gibi çok önemli görevler üstlenmiştir. Biz polislerin en önemli görevi, vatandaşlarımıza devletin varlığını ve illegal olan her türlü oluşumun karşısında olduğunu, evinde, iş yerinde, sokağında huzur içinde, güvenle bulunabileceğini hissettirmektir. Polis ve vatandaş el ele olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk olmayacaktır".

Törenin ardından, İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında tebrikler kabul edildi. Keşan'daki tören, Keşan Asri Mezarlık'taki Şehitlik ziyaretinin ardından sona erdi. - EDİRNE