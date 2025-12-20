Türk Hava Yolları, Şeb-i Arus ruhunu New York'a taşıdı

Dünyanın en çok ülkeye uçan şirketi Türk Hava Yolları tarafından New York'ta Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ölüm yıl dönümü kapsamında düzenlenen Şeb-i Arus programında ünlü orkestra şefi Gürer Aykal yönetimindeki New Manhattan Sinfonietta Orkestrası eşliğinde özel konser verildi.

ABD'de Türk Hava Yolları ve New York-Türk Amerikan Sanat Topluluğu ile iş birliği içerisinde Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ölüm yıl dönümü kapsamında Şeb-i Arus programı düzenlendi. Symphony Space-Peter Jay Sharp Theatre'da 19 Aralık'ta gerçekleştirilen program kapsamında "Aşkın Yürüyüşü" (March of Love) başlığıyla konser verildi. Gecenin sanat yönetmenliğini dünyaca ünlü orkestra şefi Gürer Aykal üstlenirken, konser New Manhattan Sinfonietta Orkestrası eşliğinde gerçekleştirildi. Programın ilk bölümünde ödüllü piyanist Can Çakmur, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Do Majör Piyano Konçertosu No. 21 (K.467) adlı eserini seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde ise Şeb-i Arus, yani "Vuslat Gecesi" onuruna Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye adanan özel bir repertuvara yer verildi. Uluslararası üne sahip sanatçı Ömer Faruk Tekbilek, Maestro Aykal tarafından konser için özel olarak orkestralanan iki eserini New Manhattan Sinfonietta eşliğinde icra etti. Bu bölümde ayrıca perküsyonda River Guerguerian, kanunda Hasan Işakkut ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu sahne aldı.

Müzik ve şiir aracılığıyla kültürlerarası güçlü bir bağ kurmayı hedefleyen etkinlik, Türk Hava Yolları'nın yalnızca seyahatle değil, kültürel mirasın uluslararası tanıtımıyla da dünyayı birbirine bağlama misyonunu ön plana çıkardı. Mevlana düşüncesinin kalbi ve Şeb-i Arus geleneğinin doğduğu şehir olan Konya'ya dünyanın dört bir yanından kesintisiz bağlantılar sunan Türk Hava Yolları, tarihi destinasyonun ve Mevlana'nın evrensel öğretilerinin küresel ölçekte tanıtılmasında öncü rolünü sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

"Hazreti Mevlana'nın öğretilerini anlatmayı hedefledik"

Türk Hava Yolları New York Müdürü Emre İsmailoğlu yaptığı açıklamada etkinliğin amacını değinerek, "Bu gece etkinliğimizin ismi 'March of Love'. Bu akşamki etkinliği düzenlemekteki amacımız, Hazreti Mevlana'nın öğretilerini ve Türk kültürünün bir kısmını Amerikalılara ve buraya gelen tüm misafirlere anlatmak. Yaklaşık 700 civarı misafirimiz var, Amerikalılar, bürokratlar ve Türk toplumundan önde gelen isimler. Kalabalık bir kitle var. Asıl hedefimiz Türkiye'yi ve Hazreti Mevlana'yı burada anlatmak. Şu anda Amerika'da 14 noktaya uçmaktayız. Bu noktalarda çeşitli tanıtım faaliyetleri yapılmakta yıl içerisinde. Tanıtım gezileri özellikle Konya'ya, Nevşehir, Kapadokya, Kayseri, İzmir ve Göbeklitepe tabi çok önemli. İki ülke arasında bir köprü kurmak bizim vazifemiz bayrak taşıyıcı havayolu olarak. 2026 yılı için planlamalarımız hazır. Birçok etkinliğimiz, aktivitemiz olacak 2026 yılı içinde. Yakın zamanda yeni hatlarımız olacak uçuşa başlayacağımız" ifadelerini kullandı.

"İzlerken bitmesin diye dua edilen gecelerden biri"

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ise konserin önemine dikkat çekerek, "Bu akşam çok güzel bir etkinlik için buradayız. Çünkü hem Türk müziğinin çok önemli isimleri burada. Bir yandan da Türk tarihinin, müziğinin ve inanç kültürünün aslında çok önemli ekollerinden birisi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin anısı burada bizimle beraber. Türk Hava Yolları'na ve bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hem Türk toplumu hem de Amerikan toplumunu bir araya getirdiler. Türkiye'nin, kültürümüzün ve tarihimizin tanıtımına çok güzel bir katkı yapıyorlar. Bu katkıyı yaparken de bize Türkiye'de, müzik tarihinde, sanat tarihinde önemli yer tutmuş, iz bırakmış Gürer Aykal, Fahri Atakoğlu gibi insanlarla hem bizi hem de seyircileri bir araya getiriyorlar. İzlerken bitmesin diye dua ettiğimiz gecelerden biri olacak" ifadelerini kullandı.

"Şeb-i Arus, dünyaya mal olmuş bir değeri New York'ta müzikle anlatmak gurur verici"

New Manhattan Sinfonietta orkestrasını yöneten Maestro Gürer Aykal da konser sonrası yaptığı değerlendirmede, "Konseri Mozart'la başlattık. Mozart, dünyaya Türk adını en çok duyuran bestecidir. Can Çakmur, olağanüstü bir piyanist; Mozart'ın 21 numaralı konçertosunu çaldı ve herkes hayran kaldı. Konserin ikinci yarısı ise biliyorsunuz Şeb-i Arus için. Dünyaya mal olmuş bir insan. Onu burada müzikle Türkçe anlatabilmek New York'ta bize gurur verdi. Çok mutluyum" dedi. Gürer, "Şimdi New York'ta yok başka konserim ama Türkiye'de konserlerim var. Yoğun konserlerim var" ifadelerini kullandı. - NEW YORK