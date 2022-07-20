Tunceli Valiliği, Munzur Festivali Kapsamında Düzenlenecek Bazı Etkinliklere İzin Vermedi… Maçoğlu: "Kabul Etmiyoruz"

HÜSNİYE KARAKOYUN

Tunceli Valiliği, 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali öncesinde; Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi'nin konserleri ile Sanat Sokağı'ndan Kışla Meydanı'na kadar yapılması planlanan yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıkladı. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Keyfi kararlarla müzik gruplarının, halk sanatçılarının dinleyicisiyle buluşmasının engellemesini kabul etmiyoruz" dedi.

Tunceli Valiliği, 21-24 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali öncesinde kısmi bir yasaklama kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre, valilik; Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi'nin konserleri ile Sanat Sokağı'ndan Kışla Meydanı'na kadar yapılması planlanan yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıkladı.

Kısmi yasak kararının ardından, Munzur Kültür ve Doğa Festivali Tertip Komitesi bileşenleri, ortak bir açıklama yaptı. Ortak açıklamayı, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu okudu. Maçoğlu, şunları söyledi:

"HER İKİ GRUP DA PLANLANDIĞI ŞEKİLDE EZGİLERİNİ SÖYLEYECEK"

"Pandemi sebebiyle son iki yıldır gerçekleştirilemeyen ve bu yıl 20'incisi yapılacak olan Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin programı; 'Madencilik yağmasına karşı doğayı, talana karşı yaşamı, yasaklara karşı sanatı savunuyoruz' şiarıyla geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşılmıştı. 20'incisi yapılacak olan Munzur Kültür ve Doğa Festivali programının içeriğine ilişkin bilgilendirmeyi ve oluşan tertip komitesinin bilgilerini 30.06.2022 tarihinde mülki idare amirliğine iletmiştik. 18 Temmuz tarihinde valilik makamınca tertip komitesi başkanlığına gönderilen üç yazıyla kısmi yasaklamalar olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Yapılan bildirimde stadyumun tadilatta olduğu, pansiyonların eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi için süren onarımlar, yoksulluğa- yozlaşmaya- asimilasyona- doğa katliamlarına karşı yürüyüş ile basın açıklamasının yasaklandığı ve Grup Yorum ile Grup İsyan Ateşi'nin konserlerine izin verilmeyeceği ifade edildi. Bizler biliyoruz ki pansiyonlar, Milli Eğitim Bakanlığınca okul–aile birlikleriyle beraber okul bütçelerine katkı sunmaları açısından yaz tatili döneminde genel olarak ücretli şekilde halkın kullanımına açıktır. Ayrıca bugüne kadar pansiyonlar tur şirketlerine ve dışarıdan ilimize gelen görevli memur ve turistlere açık iken neden Dersimlilere ve Dersim'in dostlarına kapatılmıştır.

"KEYFİ KARARLARI KABUL ETMİYORUZ"

Öte yandan ilimize gelecek olan on binlerce insanın stadyumda müzik dinlemesinin engellendiği, Atatürk Mahallesi'ndeki minibüs esnafı ve diğer esnafın ekonomik olarak faydalanacağı, konser etkinliklerinin yasaklanması bu insanların cezalandırılması anlamına gelmektedir. Tarafımızca stadyumda şu an için bir tadilat-bakım çalışması da gözlemlenmemektedir. Yine müzik gruplarının müzik dinletileri 2911 sayılı toplantı, gösteri, yürüyüşü ve 5442 sayılı il idaresi kanunu kapsamında değerlendirilerek yasaklandığı tarafımıza bildirildi. Adı geçen Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi'nin bundan önce birçok yerde konser verdikleri, çeşitli etkinliklerde dinleti sundukları bilinmektedir. Keyfi kararlarla müzik gruplarının, halk sanatçılarının dinleyicisiyle buluşmasının engellemesini kabul etmiyoruz. Daha önce planlandığı şekilde Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi de Seyit Rıza Meydanı'nda kurulacak sahnede halkın ezgilerini söyleyeceklerdir.

"MADENCİLİK YAĞMASINA KARŞI DOĞAYI SAVUNUYORUZ"

Yine planlanan; yoksulluğa- yozlaşmaya- asimilasyona- doğa katliamlarına karşı festival yürüyüşü ise güzergahı bahane edilerek yasaklanmıştır. 8 Mart, Nevroz ve 1 Mayıs'ta belirlenen güzergahta yürüyüş yapılmış ve herhangi bir kamu güvenliği sorunu oluşmamıştır. Yürüyüşün engellenmesi yozlaşmaya, madenciliğe, doğa katliamlarına karşı protesto hakkının engellenmesi demektir. Yürüyüşümüzü planladığımız şekilde aynı gün ve aynı saatte gerçekleştireceğiz. Belirtmek gerekir ki Munzur Kültür ve Doğa Festivali, Dersimlilerin tarihine, kültürüne, inancına, diline ve doğasına sahip çıkma çabasının ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Dönem dönem festivalimize dönük ortaya çıkan bu yasakçı zihniyetin yasaklamalarını kabul etmiyoruz. Geçmişten bugüne kadar doğanın -dilin–kültürün-sanatın savunucusu olan bizler; festival programında yer alan etkinlikleri değiştirmeden fiili ve meşru olarak programımızı uygulamaya devam edeceğiz. Müzik dinletileri, paneller, farklı sanat dallarında atölyeler, belgesel gösterimleri, sergiler, ekoloji buluşmaları ve çocuk atölyelerine yer vereceğimiz 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali programımızda buluşmak üzere tüm Dersimlileri ve Dersim dostlarını ilimize davet ediyoruz. Madencilik yağmasına karşı doğayı, talana karşı yaşamı, yasaklara karşı sanatı savunuyoruz."

ANKA / Yerel