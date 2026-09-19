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Rize'de selin vurduğu İyidere ve Pazar'da iş yerlerinde temizlik başladı

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Rize'de selin vurduğu İyidere ve Pazar'da iş yerlerinde temizlik başladı
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Doğu Karadeniz'de dün akşam başlayan şiddetli yağış, Rize'nin İyidere ve Pazar ilçelerinde etkili oldu. Sel suları denize ulaşamayınca ilçe merkezleri göle döndü, iş merkezleri sular altında kaldı; vatandaşların milyonlarca lira zarara uğradığı öğrenildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış Rize'nin sahil kesimindeki ilçelerinden etkili oldu. İyidere ilçesi gibi Pazar ilçesi de yağışlardan en fazla nasibini alan yerlerden biri oldu.

Dün akşam saatlerinde bölgede başlayan şiddetli yağış Trabzon'un ardından Rize'yi de vurdu. Rize'nin İyidere ve Pazar ilçeleri yağışlardan olumsuz etkilendi. Her iki ilçede de derelerden gelen sel suları denize ulaşamadan ilçe merkezini doldurdu. İlçe merkezleri göle dönerken, çok sayıda iş merkezi sular altında kaldı. Pazar ilçe merkezinde sular yavaş yavaş çekilmeye başlarken, suların çekildiği iş yerlerinde ise temizlik çalışmaları başladı. Vatandaşların milyonlarca lira zarara uğradığı öğrenilirken, ilçe merkezlerindeki temizlik çalışması ise sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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